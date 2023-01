Boninne, Belgrade et Namur au rendez-vous

Juste après, c’est au tour des U12 filles de Jérôme Joannes d’affronter Ganshoren. Elles pourront compter sur le soutien des supporters boninnois, connus pour mettre de l’ambiance à chaque événement ! Toujours à Natoye, dimanche, ce sont les U19 de Namur qui ouvrent la journée pour un "classico" du basket féminin belge face à leur meilleure rivale, le Castors Braine !

Une belle récompense

En parallèle, l’autre partie des demi-finales se passe du côté de la capitale, dans la salle de l’Excelsior Bruxelles. De nouveau, un club namurois, Belgrade, a réussi à qualifier deux de ses équipes. Les U12 et U14, entraînés par Selim Beca enchaîneront leur duel respectivement contre Grâce Hollogne et Uccle Europe. "C’est une belle récompense pour les jeunes, déclare le coach namurois, Selim Beca qui n’est pas à sa première expérience à ce stade de la compétition. Si en championnat, on vise avant tout la formation et l’apprentissage pour les joueurs, en Coupe, on aligne la meilleure équipe possible. En U12, nous ne connaissons pas du tout notre adversaire alors qu’en U14, nous avions affronté Uccle en amical. C’est du 50-50 ! Un car de supporters est prévu afin que les parents puissent se rendre facilement sur Bruxelles."

Namur Capitale a également deux de ses équipes, U12 et U14 qui joueront une place en finale face à deux adversaires liégeois. La Villersoise pour le groupe d’Émilie Saucin et Liège pour les U14 de Laurent François. "Ce n’est pas la première fois que je tombe sur Liège et cela ne m’a jamais souri, rigole l’entraîneur namurois. On jouera notre carte à fond. J’ai une chouette équipe à disposition et en Coupe, sur terrain neutre, tout est possible !"