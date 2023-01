Axel Merckx: « Mettre Maxence Place sur de bons rails »

Que va-t-il attendre du Namurois en 2023 ? "Le but est de le mettre sur de bons rails. Il y a une différence de catégorie entre celle des juniors et celle des élites-espoirs: le braquet, les distances, la vitesse… Il semble avoir de bons atouts, mais ce n’est jamais une garantie non plus. Nous allons l’encadrer, l’accompagner, voir comment il s’adapte. Le principal est toujours qu’il se fasse plaisir sur le vélo."