25-22, 14-17, 14-6, 11-15.

PROFONDEVILLE: Bastin S. 4, Delveaux 8, L’hoir 5 (1x3), Nopens 4 (x3), Gillain, Lemaire 3 (1x3), Léonard 9 (1x3), Grandjean, Bastin A. 11, Deltombe 10 (1x3), Jallet 10.

BELGRADE: Marchal 15, Ndiaye 3 (1x3), Trausch 1, Vermeren 3 (1x3), Bola Mionga, Chirishungu, Vandekerchove 6, Franssen, Hawia 7, Bource 5 (1x3), Meirlaen 15 (1x3), Devillers.

Si le marquoir affiche 0-5 à l’entame du match, les Sharks rattrapent leur retard et passent devant après 3 minutes de match (11-10). Alors que Belgrade galvaude en jouant individuellement, Profondeville en profite que ce soit en transition offensive ou sur jeu placé. L’ensemble des titulaires des visités sera d’ailleurs en réussite offensive. En fin de premier quart, Belgrade pose davantage son jeu, permettant ainsi plusieurs shoots à distance (25-22).

Dans le second quart-temps, les Verts recollent rapidement à 29-28 sur une bombe de Marchal, forçant Kévin Cassart à prendre son premier temps mort. Malgré une remontrance corsée, les Sharks gaspillent toujours, la pression de Belgrade étant toutefois à souligner. Un second tir primé de Marchal permet à Belgrade de repasser devant et de prendre jusqu’à 5 unités d’avance (34-39). Profondeville revient toutefois en fin de première mi-temps, avec un panier sur le buzzer (39-39).

À la reprise, Profondeville rentre avec d’autres intentions et communique davantage en défense. Stéphane Plumier craque alors rapidement son premier temps-mort de la partie pour replacer ses troupes. Rien n’y fait, le compteur des visiteurs reste bloqué pendant près de 5 minutes, alors que les Sharks prennent le plus grand avantage de la partie avec 8 unités (49-41). Du côté de Belgrade, seuls deux paniers sont inscrits de plein jeu en 10 minutes. C’est 53-45 à l’entame des dix dernières minutes. Belgrade ne lâche pas et recolle même à 3 unités (54-51) à 5 minutes du terme. Bien que Profondeville reste aux commandes, les Namurois grappillent leur retard et le marquoir indique 60-58 à une minute du terme. Les pensionnaires de P2 égalisent via Bource, alors qu’il reste 21 secondes de jeu. Léonard et Deltombe concrétisent au bon moment et signent un succès des Sharks dans cette demi-finale aller. Retour le 15 février à 20h45 au hall José Tyssaen à Belgrade.