Aische

Jérôme Patris devra se passer de Clément Choisez et de Sacha Iglicki pour le déplacement au Pays Vert. "Ils sont partis à l’étranger, informe leur coach. C’est un choix pour certains. Mais il faudra qu’ils assument. On aura aussi beaucoup d’absents la semaine suivante avec le match remis reprogrammé le dimanche 5 février. Certains étudiants ont des voyages obligatoires, on va devoir faire avec."

Pour ce week-end, Daout, Lempereur et Dils restent indisponibles. Javaux s’est entraîné mardi mais loupera la deuxième séance à cause de ses examens.

Enfin, Bryan Michels passait ce mercredi devant la 1re chambre du comité sportifl pour contester la proposition de deux journées de suspension suite à son exclusion au Crossing. Il reste finalement à deux matches sans jouer à partir du 30/01 n’ayant pas envoyé les images de la faute contestée avant la réunion. Il pourrait les présenter au comité d’appel mercredi prochain...

Couvin-Mariembourg

Dans la foulée de l’importante victoire face à Gosselies, tout le monde est revenu aux entraînements, pour le plus grand plaisir de Fabrice Lebrun: "Delpire, Hallaert, Sobry et Belhamri sont à nouveau disponibles, se réjouit Fabrice Lebrun. Et Perot rentre de suspension." Les Fagnards se rendent à Jodoigne dimanche, une équipe qui vient de transférer Loriano Mirabile un jeune joueur de 2003 offensif rapide et technique passé par Tubize, le RWDM et KV Mechelen. Côté mariembourgeois, l’intégration du nouveau Jonathan Tsongo se passe bien. "C’est un médian offensif, gaucher, qui devait déjà jouer avec la P3 le week-end dernier, ajoute le coach. Il a un profil très intéressant et apportera rapidement de la concurrence. Tant mieux, on sent que tout le monde a faim, on avait besoin de cette mentalité."

Tamines

Les Taminois vont désormais devoir composer sans Petar Bojovic. Blessé au genou et démotivé, le défenseur central a pris la décision d’arrêter les frais cette saison. "J’ai essayé de le joindre, sans succès, souligne Tibor Balog. Mais je peux comprendre sa décision, il veut se soigner et relever un autre défi la saison prochaine, plus près de chez lui. C’est une perte pour nous, Petar est quelqu’un de bien et était très important dans le vestiaire. Mais je respecte son choix."

Pour le derby contre Onhaye, Tibor Balog espère pouvoir compter sur au moins un des deux nouveaux renforts. "Le club a fait le nécessaire pour affilier Ayron Brulez (La Louvière) et Pale Mone Sanzon Sie (Olympic). Cela semble plus simple administrativement pour le second nommé. Ils se sont entraînés mardi, on verra l’évolution du dossier." Du côté de la direction, on précise: "Les confirmations officielles n’interviendront sans doute pas avant jeudi car il reste plusieurs choses à régler mais c’est bien parti ".

Pour le reste du noyau, Mariano, Charlier, Caua et Leemans sont restés au repos début de semaine mais cela devrait aller pour ce week-end. Un gros point d’interrogation subsiste autour de Gahouchi qui a dû stopper l’entraînement suite à une douleur à l’arrière de la cuisse.

Onhaye

"Thomas Leclef s’est tordu le genou lundi et passera une IRM vendredi pour en savoir plus, explique Lionel Brouwaeys, toujours privé de Luis Defresne. Son orteil n’est pas cassé mais l’inflammation l’empêche de frapper dans le ballon. On verra pour lui comme ça évolue d’ici dimanche". Arthur Poncelet poursuit sa revalidation.

Série B

Ciney

Les Cinaciens ont battu Dinant 3-2 mardi en amical. "On a joué sans Pajaziti, toujours blessé à l’épaule, précise David Maucq. Malades, Boujabout et Bukasa étaient aussi absents. Cela devrait aller pour eux d’ici samedi et le match très important contre Givry."

Rochefort

Les Rochefortois se déplaceront à la Calamine (samedi 18 h) avec un groupe au complet. Seul Simon Marrazza est indisponible. "Tout le monde est présent, confirme Jeffrey Rentmeister. Gilles Bernard a repris avec contact et peut tout faire, il ira incessamment jouer avec la P2. Pareil pour Lucas Geurde. Valentin Thomas et Jérôme Bertrand sont prêts, ils attendent le bon moment pour recevoir leur chance. Bref, c’est le top, le groupe travaille et vit bien. Tout le monde est au taquet."