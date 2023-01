L’équipe fanion (P2B) sera toujours entraînée par Miguel Ferreira, lequel a resigné pour deux ans avec le club hamoisien. En poste depuis le début de l’année 2022, Miguel sera de nouveau épaulé par Kevin "Katch" Jadot. "Katch fait beaucoup pour le club, notamment en ce qui concerne le sportif, le financier et les transferts. On voulait aussi le mettre à l’honneur."

Évoluant actuellement en P4A, l’équipe B sera quant à elle de nouveau confiée à Pascal Fermine et son assistant Mathieu Huberty, joueur et ancien coach à Schaltin. "Le duo Pascal-Mathieu fonctionne bien et les deux hommes s’entraident beaucoup, poursuit la présidente. Il n’y avait aucune raison de changer."

Les deux équipes premières de Schaltin réalisent un bon premier tour et le club cherche évidemment à faire perdurer cette bonne dynamique. "Nous vivons une très bonne saison, même si nos places actuelles ne sont pas les meilleures car elles ne nous garantissent pas pour l’instant d’accéder aux tours finaux." Mais les championnats sont loin d’être finis. "On veut continuer et se rapprocher du podium. La saison prochaine, avec les mêmes duos de coaches, on visera le top 3." Et pourquoi pas un retour parmi l’élite provinciale ? "Cela fait quelques années que Schaltin cherche à retrouver la P1, déjà à l’époque de Fred Jacquemart au coaching, confirme Mélanie Kestemont, à la tête du club depuis 2016. On aimerait forcément avoir la possibilité de remonter en P1, tout comme on a l’espoir de voir la P4 retrouver la P3. " Qui sait ? Il ne faudra peut-être pas attendre la saison prochaine pour jouer les montées. Quoi qu’il en soit, ce sera de toute façon avec Miguel Ferreira et Pascal Fermine sur le banc…