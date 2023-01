"Nous sommes excités à l’idée de jouer ce match, car nous sommes à quatre-vingts minutes d’une finale de coupe, confie le coach profondevillois Kevin Cassart. Attention à l’adversaire qui, même s’il évolue en P2, ne compte qu’une défaite et a éliminé Erpent en coupe. Il jouera libéré et n’aura rien à perdre. De notre côté, on doit imposer notre rythme à domicile et être concentré pendant quarante minutes. Nous devons prendre ce match car un déplacement à Belgrade n’est jamais facile". Côté effectif, seul Augustin Scaillet ne sera pas au rendez-vous.

"Cette demi-finale est pour nous que du bonus, explique le coach Stéphane Plumier. L’important est d’abord de profiter de ce moment inattendu dans notre saison. Notre priorité reste bien entendu le championnat et profiter de tous les bonus comme cette demi-finale. On sait que Profondeville est une équipe difficile à jouer à domicile. Fraire ne nous dira pas le contraire. Comme cela se jouera en deux manches tout est possible et nous ferons tout pour passer. Pour cela il faudra jouer juste autant en défense qu’en attaque. Nous avons un absent qui est Lorian Beca, un de nos jeunes qui commence à prendre une place importante dans les rotations. Louis Meirlaen est incertain suite à une douleur ressentie ce dernier week-end. Ce qui pourrait laisser de la place à des jeunes qui poussent à la porte des équipes seniors". Et de conclure: "Quoi qu’il en soit nous ferons en sorte de rivaliser comme il se doit avec une P1. Nous en sommes capables".