Natoye: Grégory Lemaire reprendra la P1 de Bastien Gilain

Au RCS Natoye, on jouera sur tous les fronts ce week-end. Les "Jaunes" voient non seulement trois de leurs formations engagées en demi-finales de coupe provinciale: chez les filles U14 (vendredi à 19h contre Andenne), chez les Messieurs (vendredi à 21h contre Malonne) et chez les Dames (la P1 se rend à Faulx dimanche à 15h). Mais le club accueille également une partie des demi-finales de la coupe AWBB samedi et dimanche, l’autre moitié des rencontres ayant lieu à Neder-Over-Heembeek.

Voici le programme complet des demi-finales de coupe AWBB:

À Natoye

Samedi 28 janvier

U19 Filles (10h): Centre Gaume – Liège Panthers

U16 Filles (12h): Boninne – Liège Panthers

U12 Filles (14h): Boninne – Ganshoren

U12 Garçons (16h): Mons-Hainaut – Collège Saint-Louis

U21 Garçons (18h): Mons-Hainaut – Esneux

Messieurs (20h30): Cointe – Waterloo

Dimanche 29 janvier

U19 Filles (9h30): Braine – Namur

U18 Garçons (11h30): Belleflamme – Mons-Hainaut

U16 Garçons (13h30): Carnières Morlanwelz – Woluwe

U16 Garçons (15h30): Mons-Hainaut – Jupille

Dames (17h30): Jupille – Herve-Battice

À Neder-over-Heembeek

Samedi 28 janvier

U16 Filles (10h): Pont-de-Loup – Alleur

U14 Filles (12h): Pont-de-Loup – Sprimont

U12 Garçons (16h): Grâce-Hollogne – Belgrade

U14 Garçons (14h): Woluwe – Sprimont

U14 Garçons (18h): Belgrade – Uccle

Messieurs (20h30): Grâce-Hollogne – Charleroi Exp Perf

Dimanche 29 janvier

U12 Filles (9h30): Namur – La Villersoise

U18 Garçons (11h30): Liège Basket – Spirou Charleroi

U14 Filles (13h30): Namur – Liège Panthers

U21 Garçons (15h30): Royal IV Brussels – Spirou Charleroi

Dames (17h30): Huy – Liège Panthers B