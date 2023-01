GEMBLOUX: Ponsard 6 (2x3), Reconnu 9 (1x3), Carretta 12 (2x3), Vandewalle 7 (1x3), D.Marchal 12 (1x3), Y.Marchal 7, Verdijen 2, Deblire 14, Saillez 6, Robin 2, Seki-Kandi 7.

GENAPPE: Makedi 2, Boussalaa 3 (1x3), Depetter 7 (1x3), Kanda -Boko 3, Kaminski 9, De Almeida 3, Kiraranganya 14 (1x3), Ilongo 20.

Après deux minutes d’observation Gembloux met le turbo et de 2-4 le marquoir passe à 19-4 à la 6e puis 26-15 à la 10e. Le second quart est plus équilibré avec un léger avantage pour les visiteurs qui n’ont plus que 6 points de retard à la pause: 40-34.

À la reprise et malgré encore quelques maladresses, les visités dominent les échanges et l’écart ne cesse de grimper: 62-47 à la 30e. Non content d’assurer son succès, Gembloux prend aussi l’avantage à l’average face à son rival.