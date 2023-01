24 inscriptions et 13 podiums possibles chez les Namurois

Sur les 38 athlètes des clubs de l’Acco, de l’Arch, de l’Ocan et du SMAC inscrits, ils ne sont finalement que 20 athlètes, alignés pour certains dans deux épreuves différentes. En sprint, chez les messieurs, les deux coéquipiers du Sambre et Meuse Athlétique Club, Luca Laurent et Raphaël Kapenda sont de la partie sur 60 et sur 200 mètres. Luca représente deux chances de médaille, chez les juniors, ayant le 3e meilleur temps des engagés sur 60 mètres et le meilleur temps sur 200 mètres. Chez les filles, Paolina Baramoto Yayu (SMAC), également inscrites sur les deux distances, dispose deux fois du 3e meilleur temps des engagées juniores.

L’athlète olympique Eliott Crestan (SMAC) fait sa première compétition de l’année, mais pas sur sa distance de prédilection. De retour en Belgique depuis une semaine, le poulain d’André Mahy s’aligne sur le 400 mètres, où il est pressenti à la 3e place, dans le but de travailler sa vitesse, avant de revenir au 800 mètres, sans pression, puisqu’il est déjà sélectionné pour les prochains Championnats d’Europe qui se déroulent à Istanbul du 2 au 5 mars prochains. L’Archer Keïan Musampa Illunga, sur la même distance, possède le 3e chrono des juniors engagés sur l’épreuve.

Le demi-fondeur du SMAC, Jonathan Godfroid, est le favori chez les masters sur le 1500 mètres. Outre Sacha Bruyère (SMAC), 4e meilleur chrono des engagés et 3e junior engagé sur le 3000 mètres, Mathieu Putzeys (SMAC) est le seul master de la compétition. Il lui suffirait donc de franchir la ligne d’arrivée pour décrocher le titre LBFA.

En hauteur, Alexander Comte est en grande forme. Avec son nouveau record à 1,96 mètres, il a le second meilleur saut des sauteurs inscrits et est le favori chez les scolaires. En 60 mètres haies, Emeline Cleymans (SMAC), également alignée en longueur, a le 4e temps des engagées, et le 3e chez les seniores.

Il ne faut pas oublier les marcheuses, Myriam Nicolas et Muriel Oger (SMAC), sur le 3000 mètres, qui devraient monter sur le podium.