Tournée des corridas: plus que deux manches pour le verdict final

N’ayant pas participé à toutes les manches, il n’est pas favori. Pourtant, la majorité du temps, dès que Mathias Anciaux est sur la ligne de départ, il s’empare de la première place. "L’idée est de souffler un peu pendant les examens. La forme n’est pas au top vu l’accumulation de fatigue mais j’accélère dans le premier kilomètre, je parviens à me détacher du peloton et à garder mon avance jusqu’à la fin de la course", commente Mathias. Jérôme Chaboteaux et Nino Braet complètent le podium. Chez les filles, la victoire revient à Emmanuelle Sion, devant Virginie Grégoire et Petralia Rinalda. "La météo est froide et venteuse mais toutefois plus clémente qu’à Gedinne. Je pars sans pression, prenant un bon rythme et gérant tout au long des 5 kilomètres".