Remises en provinciales: Fin de la 2e tranche le 12 février, la coupe se jouera le mercredi

Ainsi, le dernier week-end de janvier (28 & 29/01) ne changera pas de programme et sera considéré comme la 20e journée de championnat. En revanche, les deux week-ends suivants (soit les deux premiers week-ends de février) ne seront plus ceux des 21e et 22e journées, comme c’était prévu. Les 4 & 5/02 ainsi que les 11 & 12/02 ont en effet été choisis pour replacer les deux journées remises en janvier, soit les 18e et 19e. Les vainqueurs de deuxième tranche devraient donc être connus au plus tard le 12 février prochain.

La suite du calendrier est forcément impactée elle aussi. Le 19 février, jour où devait se jouer des matches de coupe de province, redevient un jour de championnat (la première journée de la troisième tranche) et on jouera ensuite durant tous les week-ends suivants (jusqu’au 2 avril), y compris le 19 mars, qui était à la base un dimanche sans foot. La trêve de Pâques est pour l’instant maintenue et les 8 & 9 avril restent libres… à moins qu’on y replace d’ici là une éventuelle nouvelle remise ?

Chez les dames, la journée remise en P1 (week-end des 21 & 22/01) est reprogrammée aux 25 et 26 février. En jeunes et en réserves, le week-end des 21 & 22 janvier est également remis à celui des 25 et 26 février. "Les rencontres des séries R42, 19P2 et 14R22 du 25/02 sont reportées au 06/05", ajoute le communiqué du CP.

Coupe: huitièmes, quarts et demi-finales en semaine

La coupe de la province masculine, dont les huitièmes de finale n’ont toujours pas pu se dérouler, reprendra à chaque fois en milieu de semaine avant la grande finale: les huitièmes auront lieu le mercredi 8 février (20h) ; les quarts, le mercredi 22/2 (20h) et les demies, le mercredi 8 mars (20h). Côté féminin, la coupe est replacée le week-end des 18 et 19 février. Les demies restent programmées le 5 mars.