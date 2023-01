Sèchement battues il y a dix jours à la Garenne par les Namuroises, les Carolos n’ont pas démérité. Et malgré la lourdeur du score final (50-86), le coach Fabien Muylaert a relevé du positif. "Il y avait 36 points d’écart mais c’était déjà moins qu’en coupe. Nous avons presque fait jeu égal en situation de 5 contre 5. On a surtout souffert de notre faible réussite et de nos replis défensifs. Si nous corrigeons cela, nous pourrons réduire grandement l’écart entre les deux équipes. Les filles jouent de manière très positive, tant en match qu’à l’entraînement, et je peux observer du progrès depuis le début de saison. Mais nous manquons de profondeur de banc et notre trop courte rotation nous a déjà joué des tours, même contre des équipes à notre portée."

Les Spirou Ladies comptent plusieurs blessées de longue durée et doivent composer avec l’absence de Dupire pour raisons professionnelles cette semaine. "On va aborder la rencontre de la même manière que les autres matches de janvier, comme préparation pour la suite de la saison, avec les rencontres contre nos concurrentes directes dans le viseur", concède le coach visiteur. Avec une seule victoire cette saison, Charleroi doit effectivement prendre des points contre Lummen, Laarne et Brunehaut, ses adversaires dans la lutte pour le maintien.

Côté namurois, la rencontre sera l’occasion de reprendre du rythme après une semaine de pause et d’engranger une nouvelle victoire en championnat. "Nous jouerons la demi-finale de coupe à Braine le 4 février. En attendant, nous devons prendre tous les matches comme des répétitions générales. On prend évidemment Charleroi au sérieux mais on sait que c’est une équipe en reconstruction et que nous n’avons pas les mêmes objectifs. On se concentrera sur notre jeu et nous avons à cœur de montrer notre motivation pour la suite de la saison", explique Lionel Dorange.

Une victoire permettrait aussi de retrouver de la confiance en vue des grosses échéances du deuxième tour. "Malgré des circonstances atténuantes, il y avait un peu de déception après la grosse défaite à Sepsi. Quoi qu’il en soit, tout n’était pas à jeter et nous avons atteint notre objectif européen. Les nouvelles ont déjà montré qu’elles pouvaient apporter et nous travaillons pour que la synergie soit totale", ponctue l’assistant-coach namurois. Zelnyte sera bien sur le parquet alors que Wilson est toujours incertaine (pied).