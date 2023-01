Malonne fait trembler les leaders

Nouveau succès des Collégiens

Dimanche après-midi, Mariembourg recevait Erpent, seule rencontre programmée en série P3B, au vu du forfait de Cerfontaine qui devait se déplacer à Sombreffe. SI les deux équipes ne comptaient jusqu’à présent une défaite et ne s’étaient par ailleurs pas encore rencontrées dans ce championnat, les visiteurs ont rapidement pris l’ascendant et s’imposent facilement (62-79). "Bien que nous manquions de rythme, vu que notre dernier match remontait à fin novembre, nous sommes rapidement rentrés dans le match en prenant 20 points d’avance dans le premier quart, commente Julien Dewez. Dans le troisième quart, nous avons toutefois été moins présents en défense et nous laissons nos adversaires revenir à 3 unités. Malgré tout, nous reprenons bien et nous gérons la fin de rencontre". Avec ce nouveau succès, les Collégiens prennent ainsi les commandes dans cette série. "Notre objectif reste de jouer le top et de monter ! Nous devons toutefois continuer à imposer notre rythme, ce qui n’est pas toujours facile pour le groupe". Du côté de Mariembourg, François Gailly regrette le mauvais démarrage de son groupe. "Il n’y a rien à dire, nous n’avons pas bien entamé la partie et nous n’avons pas été bons défensivement ! Nous avions toutefois une belle équipe en face, peut-être la meilleure du championnat. La saison n’est toutefois pas finie, bien que notre second tour sera sûrement compliqué." J.W.

Beau succès pour Mettet

Après un premier tour de reprise pour la nouvelle équipe de Mettet, et quatre succès engrangés, les hommes de Ludovic Greenslade ont bien entamé la seconde partie du championnat en gagnant face à Maillen (59-54). "Je vois la progression du groupe depuis que l’équipe a été créée. Face à Maillen, nous avons affiché une belle mentalité et mis en œuvre nos apprentissages, se réjouit le coach. Avec ce que mes joueurs ont montré ce dimanche, tout est possible pour le championnat: nous avons pu montrer que nous sommes une équipe compétitive ! À nous de poursuivre notre évolution, en prenant match par match".

À Maillen, alors que la semaine dernière, Jérémy Deleuze exprimait sa volonté de gagner plus de rencontres qu’au premier tour, cette cinquième défaite contredit les plans. "On ne mérite rien ce week-end ! Mettet a toujours été devant, bien que nous les devançions à quelques minutes du terme, mais cela a été bref. Il s’agissait d’un off-day total, à oublier, nous n’avons fait que râler sur l’arbitrage et s’engueuler l’un l’autre" !

Dans les autres rencontres du week-end, Temploux s’impose à Sombreffe 41-56, Beez reste invaincu et signe un nouveau très large succès face à Marche 114-24. Enfin Gembloux et Hamois s’imposent tous deux contre les formations hors classement, Erpent et Eghezée. J.W.