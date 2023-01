L’entraîneur des Gembloutoises étonné par ses jeunes ouailles

Ce qui épate l’ex-coach de Profondeville, c’est l’envie de jouer, jamais démentie, de ses huit ouailles depuis le début. "Elles font deux matchs par week-end et certaines participent aux entraînements avec la Promotion. Romane Ayen est, par exemple, montée au cours de deux sets du match réserve de cette équipe, ce dimanche, après avoir pris part à la séance de la sélection provinciale le matin. La P1, c’est évidemment trop élevé pour elles. Mais cela a l’avantage de les confronter à de bonnes formations. Le bateau a logiquement coulé contre Anhée A, qui est trop fort pour cette division. Mais, face aux autres adversaires, on a souvent engrangé. Comme ce week-end, face à RNV B, avec une quinzaine de points pris par set. Je suis franchement étonné de ce groupe, qui reste soudé et travaille dur aux entraînements, en veillant à appliquer les consignes tactiques et en gardant toujours le moral. Chapeau à elles !"