Faveaux, la course à pied dans la peau

"C’est en 1976 que j’ai commencé la course à pied. À l’époque, cela se limitait à de l’athlétisme et à du cross-country. J’ai fait ma toute première course sur route à l’âge de 16 ans, à l’occasion des Crêtes de Spa. Inscrit sur le 10 kilomètres, je suis finalement parti sur le semi-marathon et me suis fait taper sur les doigts par Claude Wilmet", sourit le passionné.

Cross-country, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 ou encore 5000 mètres: Thierry touche un peu à tout. Et devient un des meilleurs athlètes de la région.

Ses victoires, il les doit à un entraînement pointilleux et, surtout, à une envie débordante. "Je n’aime pas faire des compétitions toutes les semaines. J’estime qu’il faut être motivé à 100% pour être au départ d’une course. Et le fait d’en faire trop souvent, cela banalise la chose. C’est d’ailleurs ce que j’essaie de transmettre à mes athlètes", poursuit l’informaticien.

Sa double casquette d’athlète/entraîneur lui permet de garder la forme. Il met un point d’honneur à participer à tous les entraînements qu’il donne. "L’adage “ne fais pas faire aux autres ce que tu ne fais pas toi-même” est respecté, avec moi. Le lundi, je fais une sortie en endurance de 45 minutes. Le mardi, je donne et participe à l’entraînement d’intervalles sur piste. Le mercredi, c’est soit repos, soit sortie en endurance. Le jeudi, je suis de retour sur la piste pour une séance tempo ou fartlek. Le vendredi, c’est repos avant, parfois, une petite course le week-end, ou un cross."