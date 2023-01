Belles prestations namuroises à Hannut

Commençons par les plus jeunes, avec une jolie troisième place de Lilou Misson (Ocan) chez les benjamines nées en 2015. Chez les garçons, la deuxième place est revenue à Raphaël Gilliard-Smits (Arch). Un peu plus expérimentée, Lily Dewez (Ocan) a signé la cinquième place de sa course, les benjamines nées en 2014. Première francophone sur la ligne d’arrivée, Florette Dossin (SMAC) a réussi la cinquième place scratch chez les minimes.

Le premier podium LBFA de la journée est revenue à la cadette (2009) de l’Arch, Lucie Widart. Son coéquipier, Barnabé Chiliade, né la même année, a rapporté le premier titre francophone à son club. L’athlète juniore de l’Acco, Elise Taminiau, est parvenue à se hisser sur la troisième marche du podium LBFA avec une 21e place au scratch.

Les épreuves les plus attendues étaient les plus relevées: cross courts dames et hommes, cross longs dames et hommes. Le peloton de 43 athlètes féminines partait pour un seul tour. Le départ étaist rapide et cela joua des coudes sur la ligne et dans les premiers mètres. Finalement, l’Archère Aline Gérardy franchit la ligne en sixième position, après une belle bagarre face à Manon Schauwers, qu’elle devança de deux secondes. Elle s’emparait ainsi du second titre LBFA de la journée, le second aussi du club cinacien. Dans la version masculine, ce fut une grosse prestation des Archers. Le premier d’entre eux, sixième au général, n’était autre que le spécialiste du 3000 mètres steeple, qui n’a que 19 ans et semble promis à un superbe avenir, également en cross court. Un peu déçu de se retrouver avec la médaille en chocolat au LBFA en franchissant la ligne. Il ne lui a pas fallu longtemps avant de réaliser le petit exploit. Pas moins de sept athlètes de l’Arch se sont classés dans le top 30.

La jeune maman Amélie Bihain (Arch) retrouve son meilleur niveau. La preuve en fut apportée par cette deuxième place LBFA, derrière une certaine redoutable Chloé Herbiet. Partie calmement, elle ne s’enflamma pas. La course était longue, bien plus que celles des cross provinciaux. Petit à petit, elle remonta la concurrence au point de franchir la ligne à la 21e place du général.

Les masters ont montré qu’ils sont encore en grande forme et ont fait parler leur expérience avec pas moins de onze podiums LBFA, six chez les dames et cinq chez les messieurs. Parmi eux, signalons la quatrième place au scratch d’Anne Seutin (SMAC) et la septième de Jérôme Demaerschalk.