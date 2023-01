Théo Van de Weghe: une nouvelle corde à son arc

Une nouvelle expérience enrichissante et très complémentaire pour l’ancien sparring-partner de joueuses pros. "En effet, en plus d’entraîner et de côtoyer un grand coach comme Philippe, je peux continuer à jouer. Mon objectif est de tout faire pour rester série A et dans le Top 50 des joueurs belges. Malgré ce nouveau job, je pourrais jouer un maximum de tournoi en Belgique. Je vais aussi bientôt partir en Italie pour les matchs par équipe. Je n’ai pas envie d’arrêter et cette collaboration va me permettre de combiner les deux. Je peux m’entraîner quotidiennement et faire la préparation physique avec. Je suis donc prêt à jouer."

Comme sparring-partner d’Ysaline Bonaventure, de Daria Kasatkina ou encore de la championne olympique Monica Puig par le passé, Théo a pu cette fois découvrir l’Open d’Australie de l’intérieur. "Après Roland-Garros et Wimbledon, c’est mon troisième Grand Chelem avec une joueuse. J’ai partagé les salles de fitness avec les meilleurs joueurs du monde notamment. J’emmagasine un maximum d’expérience."

Aussi en Belgique

En Belgique, Théo va continuer à épauler Philippe Dehaes et sa joueuse. "Régulièrement, je serai avec Greet pour jouer ou lui donner des conseils, un peu comme un entraîneur adjoint. Ce sera souvent à Wilrijk, au siège de la Fédération flamande mais aussi à Wavre, dans le club de Justine Henin vu que Philippe habite tout près."

Vivre de sa passion en jouant et en entraînant des joueuses du top mondial, voilà une année qui début en fanfare pour le fils de Luc, l’ex-T2 de Ciney, au foot.