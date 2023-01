"Nous avons mené 1-0 par Blanchard, précisait le gardien local Cédric Graulus. Après un très bon début de match, nous avons perdu le fil contre une belle équipe qui ferait bien de retourner en nationale." Blanchard a réduit le score sur penalty. Cepa Dos Santos (2), Depas (2) et Gautier (2) se sont partagé les buts seillois.

Sambreville 11 – Namur Utd 5

À cinq et sans dernier rempart, les Sambrevillois démarraient avec Ikhlef Aïssa en gardien volant. Le duel restait indécis jusqu’à 6-4. "Quelle tristesse de voir que nous sommes dans le milieu du classement alors que nous jouons à 5 voire 6 presque chaque semaine", regrettait Logan Montoisy. Hofra (5), Montoisy (2), Abi, Ikhlef et Spitaels ont marqué, tout comme Dessambre (2), Collignon, Dury et Harte, en face.

BF Dinant B – Ciney remis

Remise en raison d’une rupture de canalisation au hall omnisports du Collège de Bellevue, la rencontre sera jouée le vendredi 24 mars.

Vedrin 15 – Gourdinne 6

Les visités ont survolé la rencontre grâce à Bastin (4), Gilsoul (4), Reins (4), Limet (2) et Munaut. Tricot (3), Dogot, Marche et Nicaise se sont partagé les buts visiteurs.

Mettet 5 – Loyers 2

Les Loyersois se sont déplacés avec six joueurs. Deux étaient bloqués sur Liège. "Plus d’une heure de route sous la neige annoncée. Incroyable que nous ayons dû jouer vendredi soir, pestait le CQ loyersois Pierre Denis. J’ai même un joueur qui a eu un accrochage sur le chemin pour arriver." La première mi-temps était équilibrée. Leo Graulus (2), T. Graulus, Coulon et Tasiaux se rendaient coup pour coup (2-2). La 2e mi-temps est à l’avantage des visités qui, vu leur noyau plus important, prenaient le large par Lengele et L. Graulus.

Seilles 8 – Auvelais 2

"Je suis très content du groupe, qui aborde les rencontres avec sérieux. Nous pouvons vraiment viser la montée en Nationale 3", avouait le T1 local Sylvain Depas. Les Auvelaisiens ont eu leur mot à dire durant 30 minutes avant que la machine andennaise se mette en branle. Le repos était atteint sur le score de 2-1. Le marquoir grimpait rapidement à 7-1. Dago (3), Cepa Dos Santos (2), Dejasse, Dethinne et Gautier se sont partagé les buts locaux ; Dupont (2-1) et Moretti (7-2), les buts auvelaisiens. "Si on ne marque pas, on ne gagne pas. Cela n’enlève rien au mérite de Seilles qui a joué en champion", saluait le T1 sambrien Régis Romainville.

Walcourt 1 – RUS Dinant 3

"Un beau match, serré, et qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre", précisait le capitaine local Cédric Coppin. Le repos était atteint sur un score de parité (1-1). Les Mosans se détachaient à dix grosses minutes du terme. Vanstichel a inscrit le but local. Akandja, Herman et Willot se sont partagé les buts mosans.