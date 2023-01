Oscar Franckinioulle a savouré ses deux premières médailles d’or

Deux belles performances pour le sociétaire du club de Suarlée, qui a débuté à 8 ans. "Comme je jouais au basket, Oscar a essayé mais n’a jamais accroché, raconte son papa. Robert Heylen a alors proposé des séances d’initiation lors des cours de gym à l’école et il a rapidement pris goût. De quoi réjouir son grand-père Éric, qui est actif dans le comité d’Andenne."

Très vite, le jeune pongiste a été repéré par les entraîneurs provinciaux. "Je participe aux trois entraînements proposés à Temploux et Malonne et, le jeudi, je m’entraîne dans mon club. Bien conseillé, je progresse bien et, au terme de la première saison, je suis monté E4."

Pour continuer à gravir les échelons, Oscar évolue cette saison en division 5. "J’ai aussi l’opportunité de disputer quelques rencontres avec l’équipe B en division 4. J’espère ainsi pouvoir passer E0." Outre les rencontres d’interclubs, Oscar a pu disputer les internationaux de Namur fin octobre 2022. "J’ai aussi été sélectionné pour les internationaux de Charleville et du Grand Est. À Namur, je suis monté sur la troisième marche du podium en poussins. Une chouette expérience qui permet de rencontrer d’autres jeunes et d’apprendre à vaincre son stress."

Après le double succès aux provinciaux, Oscar se prépare pour les championnats de Belgique. "J’aimerais monter sur le podium. Je vais aussi disputer le championnat de l’aile francophone, le 5 février, pour obtenir mon ticket pour le national en série E."