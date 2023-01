Natoye a remis les pendules à l’heure

De son côté, Jean-Christophe Beguin, la mine déconfite, s’est montré très lucide dans son analyse du match de ses filles, complètement passées à côté. "Ce fut un bel off-day, admet le mentor cinacien. Tout d’abord, je tiens à féliciter Natoye qui a bien joué le coup des deux côtés du terrain, en jouissant d’une belle réussite. Même si le match semblait déjà plié à la pause, je regrette que les filles aient baissé si rapidement les bras. Je n’ai vu aucune réaction. C’est inquiétant. Alors que nous sortions d’une rencontre avec 34 lancers obtenus, nous n’en avons provoqué que 13 ce samedi. C’est dire que nous avons manqué de percussion. J’avoue discrètement que j’aurais préféré perdre ainsi contre une autre équipe. Mais après sa défaite de l’aller, Natoye était piqué au vif et était déterminé à montrer qui est le boss sur le terrain. Certaines filles n’avaient plus joué depuis le 15 décembre, et ça s’est senti puisque nous avons manqué de rythme alors que Natoye était prêt."