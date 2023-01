Les Merles maintiennent le cap

L’empreinte Cédric Fauré

Le nouveau système, instauré par le coach français a bien fonctionné, surtout en possession de balle. Perfectionniste, il regrettera certainement les dix dernières minutes stressantes et saura y remédier. Le mentor des Namurois n’a pas hésité à prendre des décisions fortes en fonction de la tactique adoptée. Xavier Toussaint, Tristan Valcke et Yohan Prévot se sont retrouvés en tribune. Le T1 explique ses choix: "Pour Xavier, j’estimais que je devais voir plus de sa part et nous prenions trop de buts du côté droit (où évoluait aussi Tristan Valcke ces derniers temps). Quant à Yohan (Prévot), j’ai pris le risque pour avoir plus de possibilités dans le jeu en cas de besoin." Le technicien français, outre un apport tactique indéniable, sait trancher même avec les vieux serviteurs du club, dans l’intérêt de l’équipe.