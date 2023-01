Ayant quelques absences (Delvaux blessé, Gilkinet en vacances et Demoulin pas disponible), le coach a donné du temps de jeu à l’entièreté de son groupe. "Avec un effectif encore plus jeune, les filles ont pu emmagasiner beaucoup d’expérience et ont répondu présentes, c’est très bien." De bon augure avant le week-end de coupe.

Répétition générale

Dans l’autre duel phare du week-end, Loyers a renoué avec le succès face à leurs voisines de Belgrade (63-47) grâce notamment à un gros match de Marchand (28 points).

"Elle a été très importante dans la raquette en se créant des paniers et en attirant la défense pour ressortir le ballon, souligne son coach. Ce succès va faire du bien car nous sortons de deux mauvaises prestations depuis la reprise en 2023."

Après une première période équilibrée (30-26), les "Rouges" ont fait la différence par leur agressivité défensive pour créer l’écart. "Notre programme chargé continue car nous irons à Natoye puis recevons la Plante." Des Plantoises qui se sont imposées avec leurs nouveaux maillots, 75-62, face à Jambes dans la répétition générale des demi-finales de coupe.