Leader en 2B, Leuze rêve de la P1

Toutefois, les dirigeants ont très vite retrouvé le sourire avec, au terme de la saison, cinq des six formations accédant à l’étage supérieur. "Les affiliés ont affiché une belle motivation et nous avons intensifié les entraînements dirigés ainsi que les stages, précise Guy Lejeune, l’entraîneur principal. Outre les montées, quinze de nos jeunes ont gagné un voire deux ou trois (et même quatre) classements." Un bilan exceptionnel. "On ne s’attendait pas à de tels résultats, avoue le duo Rousselle-Ganhy, qui œuvre au sein du club comme comitards et joueurs depuis 50 ans. C’est un encouragement à poursuivre le travail."

Deux meneuses

Pour aborder la campagne 2022-23, le club hesbignon compte une cinquantaine d’affiliés. "Nous avons dès lors inscrit deux équipes supplémentaires en division 6 pour permettre à nos jeunes débutants de découvrir la compétition. Et tous nos joueurs sont assidus. Ce qui est motivant pour le sélectionneur."

Deux quatuors mènent la danse dans leur série respective. "On visait la stabilité après les cinq montées. Mais la bonne surprise est venue de l’équipe fanion, leader et invaincue en division 2B. Cédric Cooremans, Killian Antoine, Michaël Petit, Gaetan Wautié et Noël Dejaiffe surfent sur la vague du succès et devraient retrouver l’élite provinciale pour la future saison." L’équipe G trône en tête de la division 6F et devrait également accéder à l’étage supérieur.

Le cercle à l’indice N79 mise aussi sur la formation des jeunes. En plus des deux entraînements hebdomadaires dirigés par Guy Lejeune, les dirigeants proposent un entraînement spécifique avec Stéphane Janssens aux commandes, pour les joueurs des deux premières équipes et les pongistes classés D0. "Certains peuvent ainsi bénéficier de trois entraînements chaque semaine et poursuivre leur progression."