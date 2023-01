Antoine Jamin ira bien au Mondial

Un Wallon repris en équipe nationale de cyclo-cross pour un Mondial, cela reste historique. Le dernier en date était Quentin Bertholet, qui avait terminé sixième chez les espoirs. Pour la petite histoire, c’était en 2009, sur un Mondial… organisé à Hoogerheide.

"Je suis très heureux de cette sélection", confie Antoine Jamin, qui était déjà au courant de la bonne nouvelle depuis un petit temps mais ne pouvait pas en parler avant l’annonce officielle. "C’est très motivant de représenter la Belgique sur un tel événement. Je vais faire du mieux possible. Je ne me mets pas trop la pression." Après avoir terminé quatorzième à la manche de la Coupe du Monde de Benidorm, il va rester dans le noyau de l’équipe nationale, puisqu’il a également été repris par Sven Vanthourenhout, pour la manche de la Coupe du Monde de Besançon, en France, prévue ce dimanche. Le jeune coureur namurois reste ainsi encore deux semaines dans sa saison hivernale, qu’il a prolongée en vue de cette sélection pour le Mondial. "Ce sera vraiment particulier, car ce sera ma première participation à un championnat du monde, raconte le cinquième du championnat d’Europe junior. J’ai raté ceux de l’an passé, dans la discipline du VTT, car j’étais blessé à cette époque (NDLR: il s’était fracturé la main au championnat de Belgique de mountain-bike). J’espère être encore bien frais pour le championnat du monde. Ensuite, je prendrai un peu de repos, mais j’enchaînerai directement la semaine suivante avec ma première compétition de VTT de l’année, en Espagne, pour marquer des points UCI. Après seulement, je ferai une coupure."

Antoine Jamin ne sera pas sélectionné uniquement pour l’épreuve des 17 et 18 ans face aux meilleurs du monde, dans une catégorie qui a vu des coureurs comme Mathieu van der Poel (deux fois), Thibau Nys, Kevin Pauwels, Tom Pidcock ou Niels Albert s’y imposer. Sven Vanthourenhout a également décidé de reprendre Antoine Jamin sur l’épreuve du relais mixte, qui aura lieu le vendredi 3 février. "Cela lui fera une belle visibilité, télévisée, en plus", commente le sélectionneur national au sujet du jeune Namurois qu’il semble beaucoup apprécier.

Ce dernier a conscience de participer au nouvel élan du cyclo-cross en Wallonie. "On sent que cela prend de plus en plus d’ampleur, même si nous ne sommes pas encore au niveau de ce que font les Néerlandophones."