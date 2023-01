32 jeunes au tournoi amical de Philippeville

Trente-deux néo-pongistes ont rejoint la salle de la rue du Moulin. "Ce tournoi a réuni des non affiliés, des non classés et E6. Aux côtés des joueurs locaux, on retrouvait aussi des pongistes de Chapois, Gerpinnes, Somzée et Moustier. Les joueurs ont été répartis en six poules. Les rencontres se disputaient en trois sets et seuls les sets gagnés étaient repris pour le classement."

À l’issue du tournoi, les vainqueurs de poule ont reçu la coupe offerte par la Ville de Philippeville. "Vu le succès rencontré, on a déjà programmé un second tournoi pour le 25 mars."