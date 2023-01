Cross Cup: 15 athlètes namurois sur les podiums LBFA (vidéo)

Côté résultats, c’est une belle moisson pour les athlètes des clubs de l’Arch, du SMAC, du Roca, de l’Acco et de l’Ocan. Trois nouveaux champions ont enfilé le maillot jaune des vainqueurs. Le plus jeune, c’est Barnabé Chiliade (Arch). Il ne cesse de progresser et de s’améliorer et s’impose chez les cadets nés en 2009. Sans pression, sa coéquipière Aline Gérardy entame son cross court. En terminant 6e du scratch, elle devance les autres athlètes francophones et monte sur la plus haute marche du podium. Chez les masters dames de plus de 60 ans, l’athlète du SMAC, Christine Rabeux devance sa seule concurrente et signe un nouveau titre LBFA, le 8e de sa carrière.

Parmi les vice-champions, on recense Lucie Widart (Arch) chez les cadettes, Amélie Bihain (Arch) sur le cross long, Marie Destrée (Acco) chez les plus de 40 ans, Anne Seutin (SMAC) chez les plus de 45 ans, Anne Berg (Roca) chez les plus de 60 ans, Jérôme Demaerschalk (SMAC) en plus de 40 ans, et le vétéran de l’épreuve, Bernard Magis (Acco) en plus de 70 ans. Les médailles de bronze sont au nombre de cinq, avec Elise Taminiau (Acco) en juniores, Virginie Soenen (SMAC) en plus de 35 ans, Francine Legrand (Ocan) en plus de 50 ans, Philippe Wieme (Roca) en plus de 55 ans et enfin Patrick Dejonge (Arch) en plus de 65 ans. Nous y reviendrons plus largement dans une prochaine édition.