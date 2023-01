27-15, 23-10, 23-5, 17-7.

NATOYE: Gilson 4, Demoulin 17 (1x3), Dehon 8, Igot 5, Binamé 23 (3x3), Jacques 3, Bothy 8, Clabodts 11, Arts 2, Leroy 2, Bernard 7 (2x3).

CINEY: Laloux, C. Beguin 8, O. Beguin 2, Simon, Lichtherte 1, Collet, Legros 13 (1x3), Dachelet 2, Cappelle, Descy, Vandesteene 9 (1x3), Materne 2.

Alors qu’on s’attendait à un affrontement plutôt disputé, aucun duel n’a eu lieu. Natoye a littéralement dominé son voisin cinacien, inexistant. Dès le coup d’envoi, les filles de Louis Crevits affichent un comportement engagé et s’engouffrent dans les espaces sous l’anneau. Ciney, quant à lui, se sauve par des actions individuelles (11-8, 5e). Ensuite, ce derby n’aura droit qu’aux Natoyennes, prêtes au combat: leur gros pressing paralyse le jeu cinacien et provoque des récupérations de ballon. C’est 27-15, 10e.

Les "Jaunes" continuent de n’accorder le moindre espace. Inspirées par leur défense, elles déroulent en attaque, que ce soit au shoot, en transition et dans les relations inside. Ciney est sans solution. Son passage en zone n’y change rien: Bothy se trouve seule dans la raquette pendant que Binamé allume à distance. Le match est déjà plié à la pause: 50-25.

Cet entracte n’inverse pas la tendance: Natoye poursuit sur le même rythme, connaissant une belle réussite à la finition, alors que Ciney subit les événements et n’émet aucune réaction. Le score s’alourdit: 73-30 à la 30e et 90-37 au buzzer final. "C’est notre match référence, dévoile la capitaine, Charlotte Binamé. Avec un état d’esprit retrouvé pendant les quarante minutes, nous avons effectué un match plein tant défensivement qu’offensivement. Je n’ai jamais vu ça. Par ailleurs, nous avons joué ce derby sans prendre de haut Ciney puisque nous attendions une réaction. Dès lors, plutôt que de se reposer sur nos acquis, on a enfoncé le clou. De plus, nous avions toujours la défaite de l’aller en travers de la gorge. Nous voulions prendre notre revanche et ça s’est vu. Ciney n’a pas eu voix au chapitre. Après un creux rencontré pendant le mois de novembre, ces deux derniers matchs rassurants envoient un signal aux autres équipes: Natoye est de retour."

Fleurus B 43 – Boninne C 52

10-5, 13-14, 11-12, 9-21

CFB: Hennau 13-2 (1X3), Polizzotto 0-4, Gonzalez, Vekeman 0-9 (1), Latragna 6-1, Trinca 0-2, Hudlot, Coibion 4-0, C. Palix 0-2.

BCB: Delveaux P. 0-5 (1X3) et C. 2-2, Noël, Gilson 6-12, Germiat 5-2 (1), Gautier 4-7, Baijot 0-5, Virlée, Naveau 2-0.

Cette rencontre a longtemps été placée sous le signe du suspense. L’indécision a été totale durant les trente premières minutes: 23-19 au repos et 34-31 à la fin du 3e quart.

Par contre, le dernier quart-temps tourne complètement à la confusion des Bernardines de Thierry Foerster, incapables de contenir plus longtemps les assauts des joueuses de Perrine Drygalski, chez qui Gilson et Gautier brillaient. En face, la jeune Pauline Hennau confirme cependant sa montée en régime.