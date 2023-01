16-15, 16-11, 22-19, 15-10

PROFONDEVILLE: Didion 0, Lizin 9, Bouillon 11, Arnould 14 Flahaux 2, Romnée 10, Bouchat 5 (1x3), Dandois 4 (1x3), Romilly 0

Les 14 points d’écart sont poussifs pour les Mosanes qui étaient encore au contact des Montoises à 5 minutes de la fin. Une nouvelle défaite donc pour les Sharks qui ont tout de même réussi à montrer un plus beau visage que ces dernières semaines. "Offensivement, il y a du mieux où les filles ont pris leurs responsabilités, constate le coach profondevillois, Jordan Mouchart. Mais nous avons encore du mal à contenir le un contre un."

Belleflamme 59 – Namur 60

20-14, 6-19, 17-14, 16-13

NAMUR: Seny 7 (1x3), Remacle 1, Iemmolo 0, Giaux 14 (2x3), Dive 9 (2x3), Chirishungu A. 7, Colson 5, Colin 6, Henquet 5, Godart 2, Chirishungu M. 4

Trois sur trois pour les Namuroises qui décrochent un superbe succès à Belleflamme, un déplacement compliqué. Après un premier quart équilibré où les Liégeoises passent devant (20-14), les filles d’Aurélien Garraux ont serré la vis défensivement pour encaisser que 6 petits points en 10 minutes (26-33 au repos). Malgré les tentatives de retour de Belleflamme, les jeunes namuroises tiennent bon…

Pepinster 43 – Boninne 63

10-17, 9-17, 8-17, 16-12

BONINNE: Van Hamme 9 (2x3), R.Fivet 6, Delahaut 8 (2x3), Bussmann 6, Lakerwa ((1x3), N.Fivet 13, Hubaut 15

C’est avec cinq joueuses R2 et deux renforts U17 (R. Fivet et Lakerwa qui disputent leur première rencontre seniores) que les Boninnoises reviennent avec la victoire da ce long déplacement chez la lanterne rouge, Pepinster. "Les deux petites jeunes ont fait plus que dépanner, souligne le coach, Germain Fivet. Pas sûr d’avoir les trois points sans elles. Chapeau aux filles présentes qui ont fait le job durant les trois premiers quarts et la gestion du dernier."

Schaerbeek 51 – Loyers 59

14-19, 17-14, 8-17, 12-9

LOYERS: Dubit 2, Dhaens 9, Gailly 9 (2x3), Mathieu 13, Ernoux 13 (1x3), Ballagnach 3, Gérard 10

C’était le match à gagner pour les Loyersoises et c’est chose faite malgré un effectif réduit suite à la blessure de Moeys, out pour le reste de la saison. "Dans un long déplacement, dans une salle pas facile, mes joueuses ont fait le job !", résume le coach loyersois, Nicolas Rassart. En prenant rapidement les commandes face à la zone bruxelloise, les "Rouges" creusent un avantage confortable durant 30 minutes pour pouvoir gérer leur effort dans le dernier quart. "On peut dire que le maintien est pratiquement acquis, avec encore 11 journées à jouer pour nous, on ira encore en chercher."