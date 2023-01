Trail de Namur: Mahia, Marmignon, Huet, trio gagnant

Les départs sont millimétrés et bien espacés. Partis en dernier, les 117 concurrents du 7,8 kilomètres sont logiquement les premiers à rejoindre la ligne d’arrivée. Discret ces dernières semaines, le "boulimique", pardon ex-boulimique, Sébastien Mahia signe sa première victoire de 2023. "Je suis moins boulimique qu’avant. Je me limite maintenant à une course par week-end. Sauf ce week-end, puisque je vais m’aligner à la Crosscup d’Hannut ce dimanche", s’amuse-t-il. Pour l’accompagner sur le parcours, le triathlète Jonathan Fabry, surnommé "Kiki", qui souligne pourtant avant le départ ne pas être dans la forme de sa vie et subir un peu la grossesse de sa compagne en prenant les kilogrammes avec elle. Second l’an dernier, Igor Dumont monte une nouvelle fois sur le podium de la seconde édition de cet événement. Chez les filles, comme l’an dernier, Céline Bailleux est la plus efficace. Il faut dire qu’elle travaille dans l’enseigne partenaire de la course et connaît les sentiers sur le bout des orteils. Des orteils qu’il a d’ailleurs fallu compter après la course, pour s’assurer qu’ils étaient toujours au complet, températures extrêmes obligent. Vanessa Repèle et Julie Martin complète le podium.

+ Le classement des 7,8km

Le 14 kilomètres est l’épreuve la plus populaire de la journée. Ils sont plus de 250 à s’élancer sur un parcours roulant et enneigé. Depuis l’ultratrail d’Olne Spa Olne en novembre, Thibaut Marmignon se fait discret. L’athlète de l’Arch continue pourtant ses entraînements, loin des compétitions, et la preuve en est avec une victoire devant William Louis et le triathlète du 3T, Adrien Roldan-Simon. "Je cours toujours autant, mais à la maison, cinq à six séances par semaine. On retrouve quelques portions de la Miaou, avec une fin plus typée trail. Chouette balade avec deux lascars que je parviens à décrocher pour finalement m’imposer", raconte notre confrère Thibaut. Pauline Thieule parvient à devancer ses concurrents, venue sur l’épreuve avec son compagnon, parti sur le plus long parcours. Avec Valentine Guillaume et Delphine Elleboudt, elles forment le trio de tête.

+ Le classement des 14km

Le triathlète Maxime Huet, déjà victorieux début du mois au Trail de la Vallée de la Thyria, s’impose devant Guillaume Franckinouille, néo-Maillenois et Lucas Pirard sur la plus longue distance de 26 kilomètres. "Je fais la course en tête de bout-en-bout mais mes concurrents ne sont jamais très loin. Je suis triathlète, mais je varie les plaisirs en hiver en faisant quelques trails, sans pour autant être un grand fan de la discipline". Sophie Verhaeghe, Oxana Alexeeva et Christelle Risselin composent le podium féminin. Au total, le succès est au rendez-vous avec 563 finishers.

+ Le classement des 26,8km