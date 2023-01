Cartes jaunes: Kourouma, Galante, Davrichov, Chartier.

Buts: Eugène (1-0 pen., 29e), Davrichov (2-0, 34e), Adam (2-1, 41e ; 4-2, 91e), Pratz (3-1, 59e ; 4-1, 68e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Murrone, Q. Deppe, Wackers, Pratz, N. Deppe (72e Chartier), Duchene, Gillis (79e Lebrun), Magotteaux, Galante, Davrichov (85e Goossens).

GOSSELIES: Fernez, Kourouma, Bollens, Alestra, Qoli, Kudiangana, Adam, Laloux, Arena, Boumediane (69e Passalacqua), Santinelli

C’est finalement sans le Namurois Basile Pingaut, qui a appris qu’il était suspendu pour trois cartes jaunes avec le Condrusien, que les Casseroles se rendent sur le synthétique fagnard. Cela ne les empêche pas de mieux entamer la partie. Plus entreprenants, les Carolorégiens se procurent plusieurs belles opportunités avec Arena et Laloux mais la réussite n’est pas de leurs côtés.

Couvin-Mariembourg met du temps à rentrer dans la partie. C’est finalement Patrick Pratz qui se crée la première occasion des Couvinois en provoquant un penalty. C’est le gardien (!) Vincent Eugène qui se charge de le convertir et met les siens aux commandes (1-0). La machine mariembourgeoise est lancée et quelques minutes plus tard, Duchene lance parfaitement Q. Deppe en contre. Avec sa vitesse, la défense adverse ne suit pas et centre idéalement Davrichov qui double la mise. Les Casseroles réduisent l’écart grâce à Adam en fin de première période.

Couvin assomme la lanterne rouge

Si les Gosseliens ont posé des soucis aux Mariembourgeois durant les 45 premières minutes, le scénario change complètement à la reprise. Par deux fois, en l’espace de dix minutes, Pratz ouvre son compteur but sur deux assists, dont un sur corner, de Davrichov. Le match est plié et pour l’honneur, le jeune Adam s’offre un doublé dans les arrêts de jeu (4-2.

Avec ce précieux succès, les Fagnards prennent cinq points d’avance sur les Casseroles et se relancent dans la course au maintien.