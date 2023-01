Meeting indoor du SMAC: Une bonne prépa pour les LBFA

Seulement les clubs provinciaux

Le programme de la journée est assez serré, entre les 60 mètres, les 60 mètres haies, pour toutes les catégories, le saut à la perche, le saut en hauteur pour les plus jeunes, ou encore le saut en longueur pour toutes les catégories, le moindre centimètre carré du hall indoor de Malonne est rentabilisé, et ce ne sont pas les spectateurs, tous regroupés sur le petit balcon de la cafétéria, qui diront le contraire. Le meeting, populaire auprès des athlètes, est d’ailleurs limité aux clubs de la province par manque d’espace supplémentaire disponible, notamment pour les supporters.

Retour de Kapenda

Côté résultats, c’est une reprise pour certains, comme Raphaël Kapenda. L’athlète du SMAC n’était pas aux Championnats provinciaux il y a quinze jours, période de blocus oblige, mais remporte tout de même sa série devant Luca Laurent en 7.05. Luca, en stage en entreprise de soudure depuis une semaine, et encore pour 15 jours, n’est pas dans des conditions idéales pour performer. La forme du coéquipier de Raphaël n’est pas au top, mais la saison ne fait que commencer. Chez les filles, sur la même distance, c’est un nouveau record personnel pour Paolina Baramoto Yayu. La juniore du SMAC gagne un centième et devance toute la concurrence. Parmi cette concurrence, il y a sa coéquipière Chloé André, mais également Emeline Cleymans, alignée sur les 60 mètres, les haies et la longueur. Pour cette dernière, en stage en neuropédiatrie en kinésithérapie à Bruxelles, la période n’est pas des plus reposantes, mais elle espère pouvoir battre ses records la semaine prochaine sur la piste indoor de Louvain-la-Neuve.

Alexander Comté (scolaire), premier au 60m haies et à la longueur

«Après mon record à 1,96 m lors de la hauteur du LBFA scolaires, pas de hauteur, mais du 60 m, des haies et de la longueur. Je me rapproche doucement des 2 m donc la semaine prochaine, je ne ferai que la hauteur et j’espère aller chercher un nouveau record. Peut-être un podium».

Raphaël Kapenda, lauréat du 60 m (toutes catégories)

«Après une élongation fin octobre, je poursuis ma préparation. L’objectif, aujourd’hui, c’est de reprendre la compétition «à domicile», avant les LBFA, et puis pour les Nationaux. J’espère me rapprocher le plus possible de mon record personnel de 6.79, puisque ce lundi, les examens seront derrière et je serai à 100 %».

Adèle Duez (minime), premièree au 60m et à la longueur

Après un petit souci de chrono lors de sa première course, ce dernier ne s’étant pas enclenché, Adèle Duez (Ocan) s’impose une nouvelle fois. Gros week-end pour la jeune minime: entre l’indoor et la Crosscup d’Hannut, son cœur balance.

«J’ai donc eu l’occasion de faire deux fois mon 60 mètres. Ma course était meilleure lors de la première, mais j’ai pris un meilleur départ lors de la seconde course. Je suis assez contente de mes courses».

Paolina Baramoto Yayu, lauréate du 60m (toutes catégories)

«Je ne m'alignais que sur le 60 m et je suis contente avec un chrono de 7.90, soit 1 centième de moins que mon record personnel. Je vise une place en finale ou sur le podium LBFA».

Les résultats

60 mètres - Benjamines

Série 1: 1. Marion, Nell (Ocan) 10:31, 2. Misson, Lilou (Ocan) 11:04, 3. Anciaux, Hanna (Smac) 12:23, 4. Masson-Decorwee, Noe (Ocan) 12:42

Série 2: 1. Bronchart, Sophia (Ocan) 00:00, 2. Flamant, Louise (Ocan) 11:04, 3. Wauthier-Malu, Marnie (Smac) 11:18, 4. Bistiaux, Louise (Ocan) 12:38, 5. Delaite, Zola (Ocan) 12:52

60 mètres - Benjamins

Série 1: 1. Demaret Lani, William (Smac) 10:23, 2. Lorent, Romain (Smac) 10:53, 3. Delsoir, Léon (Ocan) 11:01, 4. De Coninck, Félix (Ocan) 11:52, 5. Malaud, William (Smac) 12:25

Série 2: 1. Otte-Waha, Maé (Ocan) 10:49, 2. Duric Lecomte, Sinan (Smac) 11:25, 3. Vasbinder, Mathis (Smac) 11:57, 4. Henriquet, Gaspard (Smac) 12:17, 5. Gregoire, Clément (Ocan) 13:02

Série 3: 1. Mormont, Isaac (Ocan) 10:01, 2. Rouge-Deterville, Noa (Ocan) 11:12, 3. Polet, Lucien (Smac) 11:37, 4. Hardy, Noah (Ocan) 12:37

60 mètres - Pupilles filles

Série 1:1. Moreau, Zoé (Ocan) 9,34, 2. Bouhy, Léna (Smac) 9,58, 3. Misson, Maé (Ocan) 10,03, 4. Mahy, Marion (Arch) 10,42, 5. Beaujean, Lili (Ocan) 10,84

Série 2:1. Akakpo, Chloé (Smac) 10:12, 2. Romainville, Romane (Smac) 10:53, 3. Mahieddine, Sarah (Smac) 11:03, 4. Katshioko, Caroline Choisie (Smac) 11:01, 5. Dardenne, Marion (Ocan) 12:05

Série 3: 1. Thomas, Alice (Smac) 10:13, 2. Dubernard, Eloïse (Smac) 10:14, 3. Vantomme, Alice (Ocan) 10:49, 4. Vanderbecken, Nina (Smac) 11:13, 5. Carpent, Emma (Ocan) 09:36:00

60 mètres - Pupilles

Série 1: 1. Georges, Baptiste (Ocan) 9,09, 2. Darmont, Manoa (Ocan) 9,46, 3. Lorent, Tom (Smac) 9,7, 4. Dreze, Naël (Ocan) 10,42, 5. Vrancken, Joachim (Smac) 10,88, 6. Puissant, Pablo (Smac) 11,74

Série 2: 1. Polet, Jules (Smac) 9,51, 2. Delvigne, Edward (Smac) 9,96, 3. Pepin, Rafael (Smac) 9,99, 4. Jouon, Célestin (Ocan) 10,32, 5. Dardenne, Martin (Ocan) 11,07

Série 3:1. François, Emile (Ocan) 10:01, 2. Dansart, Arthur (Smac) 10:11, 3. Puissant-Tombu, Corentin (Ocan) 10:19, 4. Anciaux, Louis (Smac) 10:58, 5. Romnee, Elliot (Smac) 04:48:00

60 mètres - Minimes filles

Série 1: 1. Duez, Adèle (Ocan) 8,37, 2. Evrard, Maelia (Arch) 9,04, 3. Duez, Lise (Ocan) 9,2, 4. Karlik, Lucie (Arch) 9,3

Série 2:1. Baijot, Zola (Smac) 9,29, 2. Godfurnon, Lilou (Ocan) 9,45, 3. Vuegen, Noemie (Ocan) 9,55, 4. Debehogne, Noeline (Smac) 9,62, 5. Delaite, Maya (Ocan) 9,66

Série 3: 1. Smahliuk, Sofiia (Smac) 8,96, 2. Dersan, Meva (Smac) 9,64, 3. Angot-Damar, Mathilde (Ocan) 9,93, 4. Lorent, Olivia (Smac) 10,66

60 mètres - Minimes

Série 1:1. Berger, Gabriel (Smac) 8,81, 2. Van Steen, Pierre (Ocan) 8,82, 3. Brichet, Arthur (Smac) 8,9, 4. De Coninck, Casimir (Ocan) 9,14, 5. Demarcin, Arthur (Arch) 9,2, 6. Honin, Georges (Ocan) 9,89

Série 2: 1. De Lenart, Romain (Ocan) 8,44, 2. Mathieu, Clément (Smac) 9,07, 3. Pynnaert, Tom (Smac) 9,66, 4. Mulot, Robin (Smac) 9,87, 5. Beaudoin, Julien (Ocan) 9,99, 6. Bruyère, Firmin (Ocan) 10,42

60 mètres - TC Femmes

Série 1:1. Baramoto Yayu, Paolina (Smac) 7,9, 2. André, Chloé (Smac) 8,13, 3. Cleymans, Emeline (Smac) 8,14, 4. Dupont, Juliette (Smac) 8,22, 5. Cunin, Léalyne (Arch) 8,63, 6. Goffaux, Eléanore (Arch) 8,69

Série 2:1. Ghislain, Laura (Smac) 8,63, 2. Adant, Lucile (Arch) 8,76, 3. Molina, Jane (Smac) 8,88, 4. Didier-Masuy, Juliette (Ocan) 8,98, 5. Aboutaher, Riham (Smac) 9,09, 6. Tshiboya Lukusa, Ayana (Smac) 9,26

Série 3:1. De Baerdemaker, Aline (Smac) 9,09, 2. Contino, Clara (Smac) 9,15, 3. Salien, Liana (Smac) 9,27, 4. Bierme, Louise (Smac) 9,28, 5. Warnon, Pauline (Arch) 9,44

Série 4: 1. Fiasse, Isaure (Arch) 9,39, 2. Baudoin, Salomé (Arch) 9,52, 3. Dupuis, Célia (Smac) 9,7, 4. Van Kerm, Selma (Roca) 10,17, 5. Beyoglu, Asya (Smac) 11,09, 6. Vermeiren, Vanessa (Ocan) 11,2

Série 5: 1. Grosjean, Victoire (Smac) 9,11, 2. Smeesters, Jeanne (Smac) 9,16, 3. Charlier, Clémence (Smac) 9,71, 4. Ory, Coline (Smac) 10,33, 5. Deterville, Cécile (Ocan) 10,8

60 mètres - TC Hommes

Série 1: 1. Kapenda, Raphael (Smac) 7,05, 2. Laurent, Luca (Smac) 7,07, 3. Lecomte, Tiago (Smac) 7,37, 4. Troussart, Cédric (Arch) 7,45, 5. Antonutti, Adrien (Smac) 7,63

Série 2:1. Misonne, Simon (Smac) 7,79, 2. Clarenne, Benjamin (Arch) 7,83, 3. Luyckx, Florent (Smac) 7,95, 4. Lambot, Sasha (Smac) 8,09, 5. Mve-Obiang, Armand (Ocan) 8,17

Série 3:1. Romedenne, Pierre (Arch) 8,13, 2. Lecomte, Vasco (Smac) 8,27, 3. Dessart, Julien (Arch) 8,33, 4. De Baerdemaker, Odin (Smac) 8,53, 5. Yernaux, Charles (Smac) 8,55

Série 4:1. Jouon, Sacha (Ocan) 8,5, 2. Romedenne, Antoine (Arch) 8,66, 3. Drèze, Adam (Ocan) 9,09, 4. Leonard, Baptiste (Ocan) 9,46, 5. Barbiaux, Gabriel (Smac) 9,5

Série 5:1. Comte, Alexander (Smac) 7,68, 2. Moutier, Vincent (Ocan) 8,26, 3. Tytgat, Louan (Smac) 8,83, 4. Beaujean, Timeo (Ocan) 9,85

60 mètres haies - Minimes

Série 1: 1. De Coninck, Casimir (Ocan) 11,81, 2. Brichet, Arthur (Smac) 12, 3. Van Steen, Pierre (Ocan) 12,5, 4. Honin, Georges (Ocan) 12,77, 5. Bruyère, Firmin (Ocan) 14,84

60 mètres haies - Cadettes

Série 1:1. Cosyns, Adélie (Arch) 10,15, 2. Goffaux, Eléanore (Arch) 11,69, 3. Tshiboya Lukusa, Ayana (Smac) 11,87, 4. De Baerdemaker, Aline (Smac) 13,11

60 mètres haies - Scolaires filles

Série 1: 1. Dupont, Juliette (Smac) 9,25, 2. Warnon, Pauline (Arch) 11,06, 3. Smeesters, Jeanne (Smac) 11,8, 4. Ory, Coline (Smac) 13,44

60 mètres haies - TC Femmes

1. Cleymans, Emeline (Smac) 9,48

60 mètres haies - Cadets

Série 1: 1. Duval, Théotim (Smac) 9,55, 2. Drèze, Adam (Ocan) 12,27, 3. Leonard, Baptiste (Ocan) 12,49, 4. Beaujean, Timeo (Ocan) 12,75

60 mètres haies - Scolaires

Série 1:1. Comte, Alexander (Smac) 9,13

Saut en hauteur - Pupilles filles

1. Moreau, Zoé (Ocan) 1M21, 2. Thomas, Alice (Smac) 1M10, 3. Bouhy, Léna (Smac) 1M05, 4. Vantomme, Alice (Ocan) 1M00, 5. Mahieddine, Sarah (Smac) 0M95, 6. Beaujean, Lili (Ocan) 0M90, 7. Vanderbecken, Nina (Smac) 0M90

Saut en hauteur - Pupilles

1. Georges, Baptiste (Ocan) 1M42, 2. François, Emile (Ocan) 1M21, 3. Delvigne, Edward (Smac) 1M18, 4. Dansart, Arthur (Smac) 1M15, 5. Polet, Jules (Smac) 1M10, 6. Darmont, Manoa (Ocan) 1M05, 6. Jouon, Célestin (Ocan) 1M05, 8. Puissant-Tombu, Corentin (Ocan) 1M05, 9. Anciaux, Louis (Smac) 1M05, 10. Vrancken, Joachim (Smac) 1M00, 10. Lorent, Tom (Smac) 1M00, 12. Romnee, Elliot (Smac) 0M95, 13. Dardenne, Martin (Ocan) 0M90, 14. Dreze, Naël (Ocan) 0M90

Saut en longueur - TC Hommes

1. Comte, Alexander (Smac) 6M05, 2. Deguelle, Antonin (Smac) 5M68, 3. Collette, Justin (Arch) 5M55, 4. De Baerdemaker, Odin (Smac) 5M32, 5. Lambot, Sasha (Smac) 5M27, 6. Lecomte, Tiago (Smac) 5M23, 7. Dessart, Julien (Arch) 5M13, 8. Mfutu Mbenga Lofunge, Noah (Smac) 5M00, 9. Lecomte, Vasco (Smac) 4M47, 10. Drèze, Adam (Ocan) 4M25, 11. Beaujean, Timeo (Ocan) 3M88, 12. Barbiaux, Gabriel (Smac) 3M78, 13. Leonard, Baptiste (Ocan) 3M39

Saut en longueur - Minimes filles

1. Duez, Adèle (Ocan) 4M84, 2. Smahliuk, Sofiia° (Smac) 4M23, 3. Karlik, Lucie (Arch) 4M00, 4. Duez, Lise (Ocan) 3M56, 5. Godfurnon, Lilou (Ocan) 3M49, 6. Debehogne, Noeline (Smac) 3M46, 7. Baijot, Zola (Smac) 3M44, 8. Vuegen, Noemie (Ocan) 3M21, 9. Delaite, Maya (Ocan) 3M18, 10. Dersan, Meva (Smac) 3M10, 11. Lorent, Olivia (Smac) 3M06, 12. Angot-Damar, Mathilde (Ocan) 1M97

Saut en longueur - Minimes

9. Tytgat, Marius (Ocan) 2M80

Saut en longueur - TC Femmes

1. Dupont, Juliette (Smac) 5M39, 2. Cleymans, Emeline (Smac) 5M15, 3. Adant, Lucile (Arch) 4M79, 4. Molina, Jane (Smac) 4M72, 5. André, Chloé (Smac) 4M62, 6. Cosyns, Adélie (Arch) 4M62, 7. Thirifays, Sophie (Smac) 4M39, 8. Cunin, Léalyne (Arch) 4M16, 9. Charlier, Clémence (Smac) 4M09, 10. Regnier, Elise (Smac) 3M96, 11. Smeesters, Jeanne (Smac) 3M90, 12. Didier-Masuy, Juliette (Ocan) 3M87, 13. Van Kerm, Selma (Roca) 3M78, 14. Salien, Liana (Smac) 3M56, 15. Guédès, Héloïse (Smac) 3M56, 16. Ory, Coline (Smac) 3M12

Saut à la perche - TC Hommes

Groupe 1: 1. Deguelle, Antonin (Smac) 3M63

Groupe 2: 1. Duval, Théotim (Smac) 2M93, 2. Lorge, Gaelle (Smac) 2M83, 3. Piron, Alexandre (Smac) 2M73, 3. Gaziaux, Maurice (Smac) 2M73

Saut en longueur - Benjamines

1. Bronchart, Sophia (Ocan) 2M43, 2. Marion, Nell (Ocan) 2M29, 3. Misson, Lilou (Ocan) 2M27, 4. Delaite, Zola (Ocan) 2M09, 5. Bistiaux, Louise (Ocan) 2M00, 6. Anciaux, Hanna (Smac) 1M96, 7. Flamant, Louise (Ocan) 1M94

Saut en longueur - Benjamins

1. Demaret Lani, William (Smac) 2M79, 2. Lorent, Romain (Smac) 2M79, 3. Mormont, Isaac (Ocan) 2M74, 4. De Coninck, Félix (Ocan) 2M52, 5. Rouge-Deterville, Noa (Ocan) 2M25, 6. Henriquet, Gaspard (Smac) 2M17, 7. Hardy, Noah (Ocan) 1M99, 8. Polet, Lucien (Smac) 1M87, 9. Malaud, William (Smac) 1M84, 10. Duric Lecomte, Sinan (Smac) 1M79, 11. Gregoire, Clément (Ocan) 1M68