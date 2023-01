15-15,17-4,11-19,19-19.

CINEY: Balthazar A. 6, Laroche 6 (1x3), Jacques, De Jaeghere 6 (2x3), Wutukidi 3, Gielen 8 (1x3), Husson 4, Malliar 19, Balthazar M. 10.

LOYERS: Massy, Casamento 4, Despontin 4, Demars 10, Pirlot 5 (1x3), Bierman 2, Guillaume 6, Vanoverschelde 8, Bastin 8, Waterval 7 (1x3), Badoux 3.

Malliar est intenable dans ce début de match, permettant aux Condrusiens de déjà prendre une courte avance (+6). Gielen obtient sa troisième faute après sept minutes et les Loyersois profitent d’un passage à vide des visités pour recoller au score. Ciney sort alors les barbelés pour limiter Loyers à quatre points dans le deuxième quart.

Les Loyersois retrouvent des couleurs au retour des vestiaires, mais Ciney résiste bien malgré la sortie de Wutukidi après une lourde chute. Bastin claque un dunk en transition et ramène Loyers à cinq unités. Les dix dernières minutes s’apparentent à une guerre des tranchées et Ciney voit Loyers revenir sur ses talons (52-51 après 37e). Les hommes de Maxence Gilet ne parviennent pas à passer devant et s’ils sont toujours à un point dans la dernière minute, ce sont les Condrusiens qui auront le dernier mot sur la ligne des lancers-francs.

"Au deuxième quart, on ne varie plus notre jeu offensif et on sort du match en faisant les victimes après chaque coup de siffl et, regrette Maxence Gilet, pointant tout de même du doigt le corps arbitral. Ciney gagne une rentrée incompréhensible dans un moment important et de manière générale, Malliar est surprotégé. Au final, ça se se joue à des détails et on aurait dû revenir plus vite dans le match. Je suis tout de même content du meilleur visage montré par l’équipe: nous avons été plus agressifs défensivement et avons mieux travaillé au rebond que la semaine dernière. Nous manquons peut-être un peu de rythme suite à une pause trop longue, mais les joueurs avaient besoin de souffler et ça sera bénéfique sur le long terme."

Du côté cinacien, Yohan Balthazar était globalement satisfait de la rencontre, néanmoins assombrie par la blessure de Wutukidi: "Marvin a l’air assez gravement touché et sa saison est sûrement terminée, c’est un nouveau coup dur. Nous avons livré une première mi-temps impressionnante défensivement, puis on s’est mis en difficulté en reprenant avec nonchalance. La confiance a alors changé de camp mais Loyers n’est jamais passé devant. La victoire est méritée face à une équipe expérimentée, mes jeunes joueurs progressent et je ne suis pas sûr que nous aurions remporté ce match la saison dernière. Si nous n’avons pas été exceptionnels offensivement, on vient de gagner contre les deuxièmes et les troisièmes. C’est de bon augure pour la suite de la saison."