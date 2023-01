Namêche – Kraainem (non joué)

L’Andenne Arena occupée par le match de P1 namuroise Seilles – Auvelais, les Intéristes avaient demandé d’évoluer à Héron à 20h. Les Bruxellois informés trop tard du changement de salle, la rencontre a été reportée sine die.

Nationale 3B

Jemeppe 8 – Haine SP 3

Menés 0-2, les Jemeppois, avec Dejeneffe dans les buts en lieu et place de Yernaux, recollaient au score au repos avant de survoler la seconde période. Barbach (2), L. Napoléone (2), Taouchant (2), Boukaftane (ex-joueur du CSA Auvelais en D2 de l’Union belge) et Fabris se sont partagé les buts sambriens. Grâce à ce succès, les Jemeppois éjectent les Florennois de la dernière marche du podium.

Roselies 6 – Florennes 3

"Un off day !, regrettait le dernier rempart florennois Steve Ninnin, sans qui le score aurait été bien plus lourd. Rendez-vous la semaine prochaine face à un Loyers en grande forme et cela devant nos nombreux supporters puisque ce sera notre journée sponsors."

Rapidement menés 3-0 (3e) sur autant d’erreurs défensives, les Aviateurs stoppaient l’hémorragie via A. Delcourt (3-1 sur penalty, 10e). Bien en place, les Hennuyers repartaient de l’avant (4-1, score au repos, et 5-1 dès la reprise). Collinet et Cheront réduisaient un écart (5-3, 45e) fixé dans la minute suivante (6-3, 46e).

Loyers 12 – Thulin 1

"Un très bon match, souriait le T1 loyersois Nicolas Nellis. Tous les joueurs étaient au rendez-vous et ont effectué les efforts nécessaires." Le score était toujours de 0-0 après dix minutes. Tadjenant (6), Longin (3), Dehez, Paulet et Salihu se sont partagé les buts locaux.

Sambreville 5 – Piéton 4

"Après 2 mois sans succès, il était temps de renouer avec la victoire, lançait, soulagé, le T1 sambrevillois Dylan Boucha. Nous comptons désormais 7 points d’avance sur Piéton, avant-dernier. De quoi aborder sereinement la fin de la saison." De 1-0, le score passait à 1-2 (au repos), 3-2, 3-3, 5-3 et 5-4. M. Boucha (2), Carlier, Furnémont et A. Noël ont inscrit les buts locaux.

Nationale 3C

Tous les matches, dont Wanze – Mont, Anhée – Dison et Verviers – Gedinne, ont été remis en raison des conditions climatiques en province liégeoise.