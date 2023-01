27-23, 19-14, 23-22, 18-25

GEMBLOUX: Ponsard 12 (4x4), Reconnu 30 (4x3), Carretta 2, Vandewalle 10, D. Marchal, Y. Marchal 4, Robin, Deblire 11 (1x3), Saillez 3, Lox, Seki-Kandi 15, Mestrez.

PROFONDEVILLE: Degey 9, Gruslin 8, Delvaux 34 (7x3), Herquin, Garot 16 (2x3), Tillieux 2, Guns 4, Tintillier, Balon-Perin, Sprimont 2, Mouchart 5 (1x3).

Mouchart lance les hostilités avec un premier essai à distance réussit pour déflorer la marque (0-3). Son coéquipier Delvaux prend alors le relais pour à son tour faire mouche à distance à deux reprises en moins de 3 minutes et c’est donc Profondeville qui fait la course en tête (5-12à la 3e puis 12-17 à la 6e). Ponsard prouve son habilité au-delà de la ligne des 6,25 m et ramène son équipe à 20-19 avant de lui donner l’avance à 23-21 puis 27-23 à la 10e. Les Couteliers vont alors faire la course en tête jusqu’au repos grâce une fois encore à Ponsard mais aussi par Reconnu qui entame alors son récital (30 points dont 4x3): 46-37 au repos.

L’équipe locale semble avoir la mainmise sur la rencontre, notamment en dominant le rebond et, à la 24e, l’écart passe à dix unités (55-45). Un écart qui se stabilise avec d’un côté Reconnu et Seki-kandi face à Garot et Delvaux, lui aussi en pleine forme dans cette partie avec 34 points dont sept tirs primés: 69-59 à la demi-heure. Gembloux continue de faire la course en tête dans le dernier quart-temps mais au moment d’entamer le money-time, l’écart n’est plus que de quatre points (74-70) et tous les espoirs restent permis d’un côté comme de l’autre. Les visiteurs reviennent à 83-81 dans la dernière minute mais ne parviendront pas à faire mieux, laissant ainsi la victoire à leurs adversaires au terme d’un derby haletant de bout en bout.

Grâce à ce succès, les Gembloutois s’accrochent à la quatrième place mais prennent surtout l’avantage psychologique parmi les six équipes qui se la disputent.