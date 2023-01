Foulées des Neiges: Luca Mommart s’offre la petite distance, Yves d’Harveng remporte la grande (photos & résultats)

Après un tracé de 700m et une course de 1,2km pensés pour les plus jeunes, le challenge proposait une petite distance de 5,45km et une plus grande longue de 10,9km. Sur la courte distance, à laquelle prenaient part 560 runners, la victoire est revenue au jeune Luca Mommart, terminant sa boucle en 17:26, avec un peu moins d’une minute d’avance sur Olivier Widart. Jean-Baptiste Defawe a complété le podium. Appoline Ramboux est la première demoiselle à avoir franchi la ligne d’arrivée, en 20:59. Un chrono qui lui offre sa place dans le top20 général, devant un certain Nicky Detry. Claudia Tellings et Élodie Urbain terminent respectivement 2e et 3e chez les dames.

+ Le classement de la petite distance

Les 10 kilomètres ont connu le plus de succès, avec un total de 750 participants. Et l'ultime succès fut celui de Yves d’Harveng (36:43) : le lauréat de la grande distance a devancé de peu Damien Dehu et Vincent Mottoul. Côté féminin, c’est Catherine Martens qui l’emporte en 42: 50, soit 34 secondes de mieux que Valentine Mathy (2e), elle-même finissant 4 secondes devant Sabine Froment (3e).

+ Le classement de la grande distance