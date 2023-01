P1: Erpent s’impose à Profondeville

Profondeville s’est incliné face à Erpent en vue du top 4 (55-62). "On a assisté à un mano à mano tout au long du match, confie le coach profondevillois Kevin Cassart. Après avoir mené de deux points au repos, Erpent s’est montré de plus en plus menaçant et a profité de l’expérience des Dewez et Stiénon pour opérer la différence. De notre côté on a manqué alors de lucidité".

"Avec un effectif réduit on est parvenu à s’imposer, explique Jean-Louis Jacobs, soulagé. Si à plusieurs reprises on a pris l’avance, Profondeville a bien répliqué. Grâce à Dewez, Stiénon et à Massinon on a pu gérer les derniers échanges. Les quinze jours de repos vont faire du bien". Face au Mosa Jambes qui lutte pour éviter le maintien, Natoye a sorti une belle prestation où le collectif fut présent (94-57). "C'était un match piège à éviter, confie Bastien Gilain. Mes joueurs ont livré un match sérieux avec en situation offensive une belle circulation de la balle". Enfin, Ciney est venu à bout d’une formation mariembourgeoise au complet (68-71). Ce qui fait plaisir à Pierre-Yves Delveaux. "On a été constamment devant, mais on s’est fait peur dans les derniers instants à cause de l’intensité défensive".