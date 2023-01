Arbitre : Spillemaekers

Cartes jaunes: De Amicis, Valenti, Becquevort.

Buts : Mwemwe (0-1, 14e), Fassin (1-1, 15e), Debenest (2-1 pen., 88e).

TERTRE-HAUTRAGE : De Amicis ; Mukala, Fassin, Wuillot, Valenti ; Vermeulen (86e Bureau), Tommasi (63e Sardo), Rébéré, Debenest (90e Danese), Debole, Falzone (80e Mutumbo).

TAMINES : Aromatario, Becquevort, Leemans, Piret, Mariano, Caua, Gahouchi, Charlier, Mwemwe, Martinelli (67e Lamort), Caio (78e Bulfon).

Si les Taminois avaient bien la volonté de proposer un football plus construit face à l’engagement des Hennuyers, une fois arrivé aux abords des seize mètres rien ne se passait vraiment. Sur un coup franc joliment botté par Mwémwé, les Alloux parvenaient toutefois à ouvrir la marque. Il ne fallait pas attendre plus de 60 secondes pour voir Saint-Ghislain égaliser.

« L’arbitre s’est fait rouler dans la farine sur le penalty »

En seconde période le rythme et le niveau qui étaient déjà peu élevés baissaient encore et le spectacle en souffrait. Ici et là les adversaires se créaient bien une ou l’autre possibilité mais rien de vraiment conséquent. On s’acheminait vers un piètre match nul lorsqu’à deux minutes du terme, le jeune Becquevort se faisait piéger dans le rectangle par le roublard Sardo. Les visités ne se faisaient pas prier et transformaient le coup de réparation qui leur offrait la victoire sur le fil.

Le silence du vestiaire taminois était pesant. Il fallait du temps pour que Tibor Balog consente à un commentaire : "Je suis autant frustré que déçu. L’arbitre s’est fait rouler dans la farine sur le penalty ! Jamais il n’y a faute. Être battu par plus fort, aucun souci mais ici, ce n’était vraiment pas le cas. Certes, le match n’était pas de qualité mais au moins nous avons essayé de proposer quelque chose, à l’inverse de nos hôtes qui ont balancé durant tout le match. Je compte beaucoup sur les deux offensifs qui doivent nous rejoindre dans les jours qui viennent et qui, je l’espère, sauront faire la différence en zone de finition."