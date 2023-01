8-10, 23-6, 21-8, 17-21.

NATOYE: Van Landschoot 9, Arts 2, Targez 8 (1x3), Pirlot 13, T. Legros 5 (1x3), Georges, Gilain 1, Beuken 5 (1x3), Van Doninck 19 (3x3), M. Legros 2, Giaux 5 (1x3).

Bien en place, Natoye n’a pas dû forcer son talent pour écarter Linthout et reste ainsi au contact du top 4. Après un premier quart dominé par l’engagement physique (8-10), les Jaunes se montrent précis à distance, tout en fermant l’accès à la raquette. Ils prennent leur envol et ne seront jamais inquiétés: 31-16, 20e et 52-24, 30e. "Je m’attendais à affronter une adversité plus coriace. En étant assez maladroit, Linthout nous a facilité la tâche", confie le coach, Laurent Costantiello, qui cédera sa place à Bastien Gilain en fin de saison, pour raisons professionnelles.

Belgrade B 66 – Alleur 84

26-35, 13-17, 16-10, 11-22.

BELGRADE: Mikombe, M. Marchal 6, Debry 1, Furnémont, Trausch 1, T. Marchal, Nelkofski 5, Gérard 14 (1x3), Bertrand 24 (3x3), Bampolineza 15.

Malgre plusieurs absents, l’effectif belgradois, qui contenait quatre joueurs âgés de 16 ans, a fait douter le leader, Alleur. Preuve à l’appui que le vivier de Belgrade est très profond. "Nous avons réalisé un super-match, confie le coach, Didier Thémans. On commence en prenant dix points d’avance, avant qu’Alleur ne score trop facilement (26-35, 10e). Ensuite, on tient la dragée haute et on est dans le match jusqu’au bout. Je trouve que le score est forcé. Les jeunes se sont bien illustrés, comme Bertrand, qui apporte au groupe."

Beez 72 – Olympic 67

27-21, 20-21, 18-17, 7-8.

BEEZ: Mullenders 7, G. Geubel, Jaumotte 7 (1x3), Dendas 17 (3x3), Trausch 7, F. Geubel, Gailly 8, Borlon 9, Musey 1, Forget 4, Geradon 2, Chapelle 10 (1x3).

OLYMPIC: Pierard, Peeters 14, Lefebvre 6, Vanderstraeten 2, B. Blaise 21 (1x3), Vitali 3, Hoebeke 7 (1x3), T. Blaise 14.

Devant de bout en bout, Beez s’est adjugé une deuxième victoire de rang et redresse ainsi son classement. "Comparé au premier tour, nous avons mieux géré la fin, admet le coach, Didier Prinsen. Au lieu de s’emballer, on a plutôt mangé le temps. Après une entame digne d’un feu d’artifice, les défenses se sont resserrées. Néanmoins, on a fait le nécessaire pour maintenir deux possessions d’avance. On aurait pu tuer le match à la reprise mais notre 1 sur 8 aux lancers a calmé nos ardeurs."