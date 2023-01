BONINNE: Philippe 3 (1x3), Lakkerwa 1, Broers 4, Drygalski 4, Laffineur, Compère 13 (1x3), Ory 2, Lesire 5, Fivet 7, Hubaut 16 (1x3).

Boninne rentre bredouille de son déplacement à Herve-Battice, annoncé comme piégeux. "Nous n’avons rien à revendiquer, regrette le coach David Roussaux. En première période (40-37), au lieu de défendre, on donne de la confiance à Borlée et Bonvoisin. Les pendules sont remises à l’heure à la reprise mais trop d’occasions sont galvaudées. On est mené tout le match avant d’avoir la dernière chance pour empocher la victoire, mais ça passe à côté. Il est temps de se ressaisir car le contenu n’est pas bon depuis la reprise."

Ganshoren 78 – Namur B 68

23-5, 23-25, 11-17, 21-21.

NAMUR: Matthys 4 (1x3), Defosset 18, Giaux 22 (6x3), Hucorne 5 (1x3), Iemmolo 3 (1x3), Boosten, Vandy 12 (3x3), Cool 2.

Auteur d’un départ raté, Namur a chuté chez le dernier de la classe. "Ganshoren avait une réussite insolente, confie le coach, Jeremie Palix. À partir de ce moment-là, on a couru derrière le score. On est pourtant revenu à -6 au cours de la deuxième période mais on a manqué le dernier coup de rein. Ganshoren a produit peu de déchet. Nous sommes dans une mauvaise dynamique du fait que nous ne nous entraînons pas ensemble. Face à une zone pendant 40 minutes, on doit être collectif mais on manque de fond de jeu."

Ciney 58 – Angleur 35

9-13, 18-12, 13-8, 18-2.

CINEY: Mazuin, Beguin 4, Ernoux 8, Van Meerbeeck 11, Laloux 3 (1x3), Bechoux 14 (2x3), Laurant 4, Medjo 9, Vanhorsigh 5 (1x3).

Face au Mosa Angleur, les Cinaciennes ont rendu une copie solide défensivement. Prônant le jeu plutôt lent, le Mosa endort quelque peu Ciney à bon escient (9-13, 10e). Ensuite, les filles de Fannie Vandesteene changent de tactique et optent pour un pressing haut. Ce changement perturbe les visiteuses, d’autant que Ciney hausse son rythme offensif (27-25 à la 20e et 40-33 à la 30e). Dans le dernier quart, face à la pression constante des "Bleues", les Liégeoises s’écroulent.