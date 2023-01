BELGRADE: Beca 3 (1x3), André 5, Davreux 6, Pretto, Hucorne 31 (8x3), Depouhon 21, Cerquarelli 2, Duchêne 4 (1x3), Mommer 11 (1x3), Thiry 9 (1x3), Bampolineza.

Emprunts aux doutes après le fâcheux revers à Geel le week-end dernier, les Belgradois se montrent d’entrée de jeu bien plus appliqués avec en prime une belle réussite offensive et déjà 31points inscrits en à peine 10 minutes ; dont six missiles et quatre uniquement pour Hucorne qui en totalisera huit au final pour un total de 31 points: 31-22 à la 10e. Les Bruxellois s’accrochent dans le second quart et bien que toujours derrière, l’écart se réduit à cinq unités à la pause: 49-44.

Le jeu s’équilibre à la reprise mais Belgrade peut compter sur l’apport offensif de Hucorne et Depouhon pour rester aux commandes à la demi-heure: 70-66. L'équipe locale réussit à gérer à merveille les dix dernières minutes et se mettre à l’abri rapidement, signant ainsi une précieuse et indispensable victoire face à un concurrent direct en bas de classement: 94-81.

"Ce succès était obligatoire même si nous ne l’avions pas évoqué ouvertement en semaine, explique le coach namurois Didier Thémans. Ne pas réussir à gagner à l’extérieur nous pousse à faire le plein à la maison et c’est d’ailleurs incompréhensible de voir que nous en sommes à 5 victoires sur 7 à domicile pour un 0 sur 6 à l’extérieur. Ce succès repousse Anderlecht à trois défaites derrière nous et laisse aussi trois équipes derrière".