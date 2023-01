Foulées des Neiges: 8 éditions et pas une ride

Le plateau est relevé sur les deux boucles, pour un total de 10,9 kilomètres. Christopher Van Leendert, ancien vainqueur, Mathieu Piron, Vincent Mottoul, Damien Dehu et encore bien d’autres. Tout simplement plus fort, c’est finalement Yves D’Harveng qui termine avec 11 secondes d’avance sur Damien. "Les talus d’herbe enneigés et glissants amènent des difficultés supplémentaires à ce parcours inchangé, malgré la modification du lieu de départ. Je suis ravi de terminer avec un meilleur chrono que l’an dernier", commente Damien. Vincent s’empare de la troisième place. Le niveau est tout aussi relevé chez les dames. La preuve en est, les cinq premières se tiennent en 43 secondes et Anaïs Oulukoff, pourtant ancienne gagnante de l’épreuve à de nombreuses reprises, est au-delà du top 5. Au bout du compte, la victoire revient à l’athlète carolo, Catherine Mertens, devant Valentine Mathy. Sabine Froment complète le podium, devant Jennifer Mahin et Marie Heinrichs, qui terminent dans le même chrono. "Vendredi midi, avec 20 bornes dans les jambes, mon papa m’annonce qu’il m’a inscrite. Je décide de faire du mieux possible en fonction de mon état de fatigue. Je croise quelques machines sur la ligne de départ et je me dis que le podium est inaccessible. Le parcours glissant tempère mon enthousiasme des premières centaines de mètres et je la joue prudemment. Finalement, dans les trois derniers kilomètres, j’accélère et je parviens à rattraper Anaïs, Marie et puis Sabine pour finalement terminer 2e ".