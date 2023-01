Tamines doit s'éloigner de la zone rouge et marquer à nouveau

En quête d’une victoire depuis le 13 novembre, les Taminois se rapprochent de plus en plus de la zone rouge. Mais ce week-end, le déplacement à Tertre représente une belle opportunité de se donner de l’air. Les Alloux ne possèdent que quatre unités d’avance sur leur adversaire qui pointe à la 14e position. "C’est un match important, confirme le gardien Renato Aromatario. Une victoire nous permettrait d’entrer dans une spirale positive et de repartir de l’avant. Face à Manage et Mons, nous avons fait deux bons matchs même s’il n’y avait pas de résultats favorables au bout. On est obligé de prendre les trois points parce que nous avons un programme difficile dans les semaines à suivre. Nous devons nous écarter le plus rapidement possible de la zone de relégation". Si Tamines ne parvient pas à s’imposer, c’est en partie à cause d’un manque de concrétisation. Les hommes de Balog n’ont pas encore fait trembler les filets en 2023. "C’est dommage parce que les deux dernières semaines, nous étions bien en place défensivement mais nous avons eu du mal à marquer. Je pense que la venue d’un attaquant serait la bienvenue. Ça irait à l’encontre des statistiques que d’affirmer le contraire", conclut le gardien taminois, rétabli de sa blessure au genou.