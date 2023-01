C’est sans doute un des tournants de la saison pour les Fagnards avec la réception de Gosselies, plus proche poursuivant au classement. "Nous, staff et joueurs, sommes conscients de l’enjeu ! ", clament en chœur le coach Fabrice Lebrun et le médian Nicolas Deppe. Nous devons gagner samedi soir, poursuit le joueur mariembourgeois qui était absent lors de la victoire à l’aller. Un nul serait largement insuffisant. "

Depuis l’arrivée de leur nouveau coach, les Fagnards se portent mieux mais ce n’est pas encore suffisant pour Fabrice Lebrun. "On est sur la bonne voie mais il faut encore avancer. C’est ensemble que l’on y arrivera mais chaque joueur sait ce qu’il doit faire sur le terrain. Tout le monde est solidaire et aide l’équipe. On doit montrer que l’on est une équipe redoutable à la maison."

Les Couvinois n’ont plus été battus à domicile depuis le 6 novembre et c’était face à Tertre (0-3). Une défaite qui a valu la tête de Gabor Bukran. Depuis, les "Bleus" sont sur un 4 sur 6 à domicile après des mois de novembre et décembre passés majoritairement à l’extérieur.

"À Ath, nous sommes mal pris par l’arbitrage et on se retrouve à dix, rappelle Nicolas Deppe. Malgré ça, on se procure des occasions, on montre du beau jeu." Tout comme il y a deux semaines avec le succès 2-0 face au leader, Saint-Symphorien. Deux buts des frères Deppe. Bis repetita ce soir ? "On en a parlé jeudi à l’entraînement (rires), continue Nicolas. Évidemment, on voudrait bien inscrire de nouveaux goals face à Gosselies mais même si on ne marque pas et que l’équipe gagne, c’est plus important pour nous. "

Pour ce match de fonds de classement, les Gosseliens espéraient pouvoir compter sur un nouvel attaquant. Cet atout offensif ce ne sera pas Mike Ebui. Si tout était réglé entre Namur son club d’origine et le RGS, le joueur ayant déjà joué un match pour le compte du RFB cette saison ne peut finalement pas être aligné par les Casseroles. "La requête que nous avons introduite au Conseil supérieur a été refusée, précise Jean-Pol Bastin, le responsable administratif de Gosselies. C’est officiel. Don Mike Ebui, qui possède tout de même un contrat de sportif rémunéré, ne jouera pas cette saison pour nous." S’il ne trouve pas un terrain d’entente avec le joueur, il devra verser un salaire pour un élément qui ne pourra pas évoluer en compétition officielle. Une tuile pour les Sang et Or qui ont déjà dû verser un montant à Namur pour qu’Ebui soit libéré.

Le président Franco Scimemi s’est donc activé pour trouver une autre solution. C’est du côté de Solières que le regard présidentiel s’est posé. Alan Luvovadio, un avant-centre d’1m82 était en conflit avec son club. Jeudi soir, un accord oral est tombé. "J’ai, avec la collaboration rapide de Solières introduit la demande de transfert. Aujourd’hui, le joueur devait signer son contrat. Il ne donne plus signe de vie. Il est donc impensable qu’il soit qualifié pour le match à Couvin/Mariembourg." Il y aura du sang neuf tout de même puisque Basile Pingaut est enfin qualifié.