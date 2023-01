Pesche B - Couvin B: Un derby disputé pour la deuxième de Zimmer à l'extérieur ?

"Le week-end passé fut consacré au repos afin de récupérer au plus vite les blessés et ceux qui ont des petits bobos, précise le coach local Massimo Iseppi. Nous travaillons bien à l’entraînement. L’ambiance est saine et positive ! La venue de Couvin B est un derby, nous ferons tout pour gagner ce match. Je sais que les miens répondront présents dans ce genre de rencontre."