Les Lignards contre leur bête noire gembloutoise

"Comme nous nous étions bien entraînés mardi et jeudi, j’ai préféré laisser les joueurs au repos, précise le T1 lignard Jean-Baptiste Bertrand. Bossière-Gembloux reste notre bête noire sur les dernières saisons. Défaite cinglante chez eux l’année passée, élimination aux tirs au but en coupe et défaite à l’aller cette saison. Néanmoins, nous avons fait preuve de plus de régularité qu’eux. Nous serons toujours devant à l’issue du match, quel que soit le résultat."