Le Top 4 en vue pour Profondeville et Erpent

Après deux succès consécutifs contre Gembloux, Beez espère enchaîner face à Mazy/Spy. "On a une revanche à prendre par rapport au match aller où on avait été défait 68-66 alors qu’on avait mené deux fois de 15 points et que la décision finale était tombée suite aux lancers francs", souhaite Hervé Forthomme.

Repris en main par Jean-Jacques Jacobs, le Mosa Jambes se rend à Natoye avec le seul objectif de ne pas rentrer les mains vides. "Après une trêve un peu allongée, le changement de coach et un excellent match de reprise chez les premiers, confie le coach jambois. Le Mosa jouera à nouveau en déplacement à Natoye. Nous poursuivons le travail des automatismes pour améliorer le collectif et la cohésion. Même si la tâche sera ardue face à une équipe bien rodée, nous ferons le maximum pour aller chercher la victoire."

"Face à une équipe expérimentée comme la Mosa Jambes, signale Bastien Gilain, il va falloir jouer sur un tempo élevé. Je me méfie de cette équipe qui vient de changer de coach et qui doit gagner impérativement pour se mettre à l’abri dans le bas de tableau."