La « première » de Jonathan Marchal à Émines

"Pour mon premier match en tant qu’entraîneur d’une équipe seniore, je m’attends à un déplacement difficile à négocier, explique Jonathan Marchal. Lors du match aller, on s’était incliné 4-7. Je devrai me passer des services de plusieurs joueurs pour cause de blessures et de vacances mais je suis satisfait de mon premier entraînement. J’ai pu compter sur des joueurs motivés. Dimanche, je serai aidé dans ma tâche par Benoît Sonnet, qui connaît très bien l’équipe. Quant à Jemeppe, il s’agit d’une équipe qui possède un bon potentiel offensif." T2 depuis de nombreuses saisons, Benoît sera un précieux soutien. "Comme Jonathan estime qu’on encaisse trop, il compte bien changer de disposition tactique en défense, confie l’adjoint. Vu que l’on prévoit un match difficile et que plusieurs joueurs sont absents, je suis un peu dans l’interrogation mais pas pour autant défaitiste."