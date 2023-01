Originaire de Wépion et entraîné par Thomas Bertleff, Émilien va disputer pour la première fois un tournoi du Grand Chelem. "Je suis arrivé en Australie le 10 janvier, explique le Namurois. Dans la foulée, j’ai disputé un tournoi de préparation à Traralgon, où j’ai atteint le troisième tour. Tous les joueurs qui participent à l’Australian Open y étaient, donc j’ai pu découvrir le niveau assez relevé qui m’attend."

Cette passion pour la petite balle jaune lui provient de son papa Didier, entraîneur à la Citadelle où Émilien est aussi affilié. "Dès que j’ai eu deux ans et demi, j’ai attrapé une des nombreuses raquettes qui traînaient dans notre garage et j’ai reçu une balle molle pour m’amuser contre le mur." Ensuite, de tournoi en tournoi, Émilien s’est pris au jeu. Jusqu’à intégrer le centre de l’AFT à Mons, l’année de ses 13 ans. Il y entame sa 5e saison en parallèle de sa rhéto à l’Athénée Royal Marguerite Bervoets. "Je suis là pour découvrir et prendre de l’expérience mais aussi pour tout donner, dans l’espoir de remporter des matches, conclut-il. J’espère passer 2 ou 3 tours, ce serait bien."