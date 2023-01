Nathan (17 ans) porte les couleurs de Ciney. Alexandre (19 ans), son frangin, celles de Marloie. Les frères Hanneuse vont s’affronter pour la première fois ce samedi soir.

Alexandre, pouvez-vous nous retracer votre parcours ?

J’ai été formé à Ciney. J’y étais depuis 2009 et puis, avant la crise sanitaire, j’ai décidé de quitter le club pour le RFC Liège. Je n’y suis resté qu’une année avant d’opter pour Marloie.

Pourquoi Marloie ?

Je voulais évoluer dans une équipe première. Ce n’était pas possible à Liège. Marloie est venu avec un projet intéressant. C’est un club qui fait confiance aux jeunes comme Victor Letecheur ou encore Romain Delvaux que je connais. Le noyau de D3 n’est pas trop important et l’idée de m’y faire une place m’a plu.

Êtes-vous satisfaits de votre première partie de saison.

Nathan: à titre personnel, je suis assez satisfait car j’ai eu pas mal de temps de jeu par rapport à mon âge. Par contre, au niveau collectif je suis plus mitigé, nous aurions pu mieux faire. En effet, certains de nos résultats ne reflètent pas la qualité de notre noyau avec des points perdus bêtement.

Alexandre: je m’entraîne depuis le début de championnat avec la D3 et j’ai joué quelques matchs avec la P2 avant de débuter quatre rencontres avec la D3. Je suis satisfait, même si on peut toujours faire mieux, évidemment.

On peut supposer que cela parle foot à la maison ?

Nathan: bien sûr, on se suit mutuellement. J’essaye d’aller le voir lorsque je n’ai pas de match et inversement pour lui. On va dire que c’est le sujet principal de discussion à la maison, c’est un peu normal puisque nous sommes dans le foot depuis tout petit.

Alexandre: je suis beaucoup Nathan. Surtout que nous avons joué ensemble en équipe de jeunes.

Quels sont les défauts et qualités de votre frère ?

Nathan: à l’inverse de moi, mon frère est un joueur explosif avec une bonne technique balle au pied. Quant à ses défauts, je pense qu’il devrait encore améliorer sa finition face au but.

Alexandre: Nathan a toujours le pied où il faut et est costaud dans les duels. Physiquement, il est très fort. Il lui manque un peu de vivacité.

Qui va gagner samedi soir ?

Nathan: je pense que nous avons un avantage sur notre synthétique et que c’est toujours compliqué de venir jouer un derby à l’extérieur même si un match n’est pas l’autre…

Alexandre: le synthétique est à leur avantage mais nous allons jouer avec nos armes.