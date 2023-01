P4: Lesve et Anseremme restent aux aguets

Division 4 D: Anseremme respecte Pessoux

Lancé à la poursuite de Dinant B en haut du classement, Anseremme espère profiter de la visite de Pessoux, avant dernier pour engranger des points. "Avant tout, nous devons respecter cette équipe de Pessoux et ne pas prendre ce match à la légère", indique Frédéric Golinveau qui espère que les conditions météos ne viendront pas perturber la tenue du match. "Par rapport à notre terrain qui a été longtemps sous eaux et qui maintenant est enneigé, cela s’annonce compliqué mais, avec nos qualités, nous ne pouvons rien revendiquer d’autre qu’une victoire face à cette équipe de Pessoux qui est en bas de classement. Je veux une victoire car Dinant va affronter Méan et pourrait perdre des points. Nous devons être à l’affût. " Il y a quelques jours, Frédéric Golinveau a annoncé son retrait en fin de saison. "Je veux terminer sur une montée et, c’est l’objectif que nous nous sommes fixé avec le comité. Après vingt-cinq saisons au sein du foot namurois, il est temps de tourner la page. Quelques soucis de santé et la fatigue me font penser que c’est le bon moment de profiter de ma vie de famille. Comme annoncé, je resterai de toute façon actif au sein du club." Les joueurs de Frédéric Golinveau savent ce qui leur reste à faire pour terminer cette campagne en beauté et retrouver la troisième provinciale. A-L.F